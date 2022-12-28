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NYT: США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников

Американская сторона помогает ВСУ нацеливаться на места запуска беспилотников, которые использует российская армия, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В материале издания поясняется, что США также пытаются воспрепятствовать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение поставляется в Россию.

По данным издания, украинским военным сложно нацеливаться на места, с которых запускаются беспилотники, потому что российские военные постоянно их меняют. Также газета со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника неназванной страны Запада пишет, что между Россией и Ираном углубились партнерские отношения после того, как иранская сторона «выручила Путина» и поставила РФ беспилотники для использования на Украине. Напомним, что официальные лица как России, так и Ирана сведения о поставках боевых дронов в период военной операции опровергают.

24 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал арестовать поставщиков иранских беспилотников, а заводы по производству дронов в Иране — уничтожить. Он отметил, что Иран планирует нарастить поставки ракет и беспилотников в Россию, а санкции, действующие против исламской республики, не работают.

О военном сотрудничестве Ирана и России — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».

Андрей Сапожников

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