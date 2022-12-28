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Глава Минэнерго: экспорт электроэнергии из России в 2022 году вырос на 15% от допандемийного уровня

Министр энергетики Николай Шульгинов подвел итоги экспорта электроэнергии из России в 2022 году. По его словам, экспорт в нынешнем году вырос на 15% от допандемийного уровня, к 2020 году.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс

Николай Шульгинов

Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс

«Если сравнивать с 2020 годом, то рост сегодня практически на конец года где-то на 15% от допандемийного уровня»,— сказал министр в интервью «России 24» (цитата по «Прайму»). Он пояснил, что сравнивать с 2021 годом некорректно, «потому что в течение 2022 года одна из крупных стран отказалась от экспорта». Он не уточнил, какая это страна. Весной от импорта электроэнергии отказались страны Прибалтики, Финляндия в этом году ограничила импорт.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК и «Интер РАО», Россия увеличила экспорт электроэнергии в 2,2 раза по итогам 2021 года, до 25 млрд кВт•ч. Наиболее активные потребители российской электроэнергии в прошлом году — Финляндия (рост в 3,2 раза), страны Балтии (рост в 1,5 раза), Грузия (рост в 2,9 раза).

По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз (ЕС) в январе—октябре 2022 года составил в денежном эквиваленте €968,5 млн, на 87,5% больше показателя аналогичного периода 2021 года, когда ЕС импортировал из РФ электроэнергии на сумму €516,5 млн. По данным на середину 2022 года, Россия почти вдвое увеличила экспорт электроэнергии в Китай: за пять месяцев объем поставки достиг рекордных 1,78 млрд кВт•ч на $85,2 млн. Также активизировался экспорт электроэнергии в Грузию, Казахстан и Монголию.

В декабре «Ъ» выяснил, что производство электроэнергии в европейской части РФ и на Урале с лета упало более чем на 1% год к году, а в энергосистеме Северо-Запада — на 3%. Ключевая причина — остановка экспорта электроэнергии в страны ЕС.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Тока экспорта не хватает».

Мария Федотова

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