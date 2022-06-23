Братья на киловатт•час

Россия с начала года почти вдвое увеличила экспорт электроэнергии в Китай: за пять месяцев объем поставки достиг рекордных 1,78 млрд кВт•ч на $85,2 млн. Поставки, по данным “Ъ”, продолжают расти. Также активизировался экспорт электроэнергии в Грузию, Казахстан и Монголию. Однако, по мнению аналитиков, Россия вряд ли сможет с их помощью возместить выпавшие объемы поставок в Финляндию, Латвию и Литву, так что прогноз Минэнерго по экспорту в 18 млрд кВт•ч по итогам года выглядит слишком оптимистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в январе-мае вырос на 99,5% год к году и достиг 1,78 млрд кВт•ч, следует из таможенной статистики КНР (см. график). В денежном выражении поставки также увеличились почти вдвое, до $85,2 млн. Цена электроэнергии практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и осталась на уровне около $0,05 за 1 кВт•ч. Из-за волатильности курса рубля самая выгодная поставка была в марте с ценой около 5,5 руб. за 1 кВт•ч, в мае цена опустилась до 3,1 руб. (по среднему месячному курсу валют ЦБ РФ).

Потребление электроэнергии в Китае суммарно за пять месяцев выросло на 2,5%. В целом за 2022 год КНР прогнозирует рост спроса на 5–6%, до 8,8 трлн кВт•ч. Для сравнения: годовое потребление в РФ составляет 1,1 трлн кВт•ч.

«Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта) поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту «бери или плати». Ежегодно объемы экспорта составляли около 3 млрд кВт•ч в год. Однако в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита (см. “Ъ” от 29 сентября 2021 года). Судя по китайской статистике, Россия довела объем экспорта до максимума в ноябре и декабре 2021 года. Объем за весь прошлый год составил 3,8 млрд кВт•ч на $181,5 млн. Технически РФ может экспортировать в Китай около 8 млрд кВт•ч в год.

«Интер РАО» вынуждена искать новые направления после остановки поставок по самым рентабельным европейским: в Финляндию, Латвию и Литву, куда уходило 60% экспорта (почти 13 млрд кВт•ч в 2021 году). В целом, по оценкам источников “Ъ”, с начала года экспорт электроэнергии в ЕС, составил около 5 млрд кВт•ч, то есть по сравнению с прошлым годом отставание может достигнуть 8 млрд кВт•ч. В тоже время с начала года поставки могли существенно вырасти в Монголию, Азербайджан, Казахстан и Грузию, уточнил один из собеседников “Ъ” на основе данных «Системного оператора» о перетоках между странами.

Например, экспорт в Грузию мог увеличиться на 9%, до 0,89 млрд кВт•ч, в Монголию — на 47%, до 0,23 млрд кВт•ч. Общий объем экспорта по всем направлениям мог составить 8–9 млрд кВт•ч, считают собеседники “Ъ”. «Интер РАО» перестала публиковать данные об экспорте, а также комментировать тему зарубежных поставок.

Минэнерго довольно оптимистично оценивает объем экспорта электроэнергии по итогам года. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Минэнерго Николай Шульгинов предположил, что экспорт в целом по году может составить 18 млрд кВт•ч, то есть примерно на 3,8 млрд кВт•ч меньше прошлогоднего рекордного показателя. «Впереди зима, не знаем, какая она будет, возможно, она будет холодная, посмотрим, что будет с отказниками»,— сказал министр. Дополнительных комментариев в Минэнерго не предоставили.

Сергей Роженко из Kept не видит возможностей компенсировать выпадающие объемы поставок в Финляндию и страны Балтии. Казахстан, скорее всего, немного увеличит покупку, но только зимой, а в Азербайджане нет дефицита и причин покупать российскую электроэнергию. Сергей Роженко не исключает, что Грузия может несущественно увеличить импорт электроэнергии из РФ, поскольку Азербайджан может снизить поставки, так как цена газа для выработки электроэнергии на экспорт была увеличена. Возможности роста поставок в Китай также ограничены, поскольку в КНР идет лишь одна ЛЭП, добавляет аналитик.

Один из собеседников “Ъ” также отмечает, что в КНР в апреле и мае падал спрос на электроэнергию на 1,3% в месяц, что в основном было связано с масштабными локдаунами в районе Шанхая. Вместе с тем Китай не самое прибыльное для «Интер РАО» направление: российские регуляторы ограничивают рентабельность поставок на уровне 5%, что с учетом текущего курса доллара делает продажу менее привлекательной.

Полина Смертина