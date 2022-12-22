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Коммерсантъ FM
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Тока экспорта не хватает

Выработка электроэнергии падает из-за остановки ее поставок в ЕС

Как выяснил “Ъ”, производство электроэнергии в европейской части РФ и на Урале с лета упало более чем на 1% год к году, а в энергосистеме Северо-Запада — на 3%. Ключевая причина — остановка экспорта электроэнергии в страны ЕС, куда уходило более половины годового объема поставок. Падение экспорта отразилось и на оптовых ценах на электроэнергию: показатель падает на 2–4% год к году.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Производство электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал, около 80% выработки в России) с июня по ноябрь упало на 1,2% год к году, по данным “Ъ”, и составило примерно 397 млрд кВт•ч. Самое сильное падение произошло в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, где выработка за шесть месяцев, по информации “Ъ”, снизилась более чем на 3%, до 52 млрд кВт•ч.

Основной фактор снижения производства электроэнергии в энергосистеме Северо-Запада — остановка экспорта электроэнергии в ЕС, говорят источники “Ъ”. Поставки в ЕС шли из этой энергосистемы до середины мая: из Ленинградской области — в Финляндию, из Калининградской области — в Литву, а также из Псковской области — в Латвию и Эстонию. В Европу ушло более половины от годового объема экспорта электроэнергии (13 млрд кВт•ч в 2021 году). Поставки остановились из-за невозможности международных денежных расчетов после начала боевых действий на Украине. За пять месяцев Россия успела поставить в ЕС, по оценкам “Ъ”, до 5 млрд кВт•ч.

Остановка экспорта стала одной из причин снижения спроса в европейской части РФ и на Урале: «Интер РАО» (монопольный оператор экспорта-импорта РФ) в качестве потребителя покупал электроэнергию у ТЭС, чтобы продать на европейской бирже NordPool. Выпадение таких объемов из российского рынка на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) привело к существенному снижению цен в регионе. Например, в июне в ОЭС Северо-Запада цена рухнула на 5,7% год к году из-за «сокращения потребления в ОЭС и прекращения поставок электроэнергии в Финляндию, а также увеличения выработки ГЭС», сообщал ранее «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В сентябре показатель упал уже на 17% год к году.

На рынке на сутки вперед энергетики продают реально выработанные киловатт-часы. За счет выручки РСВ генкомпании возмещают переменные расходы, в основном затраты на топливо. В 2021 году выручка энергетиков на РСВ составила 1,08 трлн руб.

С июня наблюдается падение цен и в целом по первой ценовой зоне. Максимальное снижение среднемесячного индекса РСВ, по оценке “Ъ”, произошло в июне: плановый объем покупки на РСВ в этом месяце снизился на 1,5% год к году, а цена — на 4,6%, до 1,33 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генкомпании РФ) не стали комментировать падение производства и потребления электроэнергии, а также цен РСВ. Там лишь отметили, что в 2022 году «потребление электроэнергии в различных ОЭС носило разнонаправленный характер». При этом в СПЭ ожидают прирост потребления на уровне 1,5–1,6% по итогам текущего года.

По последним доступным данным «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), за январь—сентябрь выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России выросла на 1,1%, до 831,1 млрд кВт•ч, а потребление — на 1,8%, до 806,8 млрд кВт•ч. В СО отказались предоставить “Ъ” более свежие данные.

«Если отсутствие экспорта электроэнергии приводит к снижению внутренних энергоцен, а рост зарубежных поставок, напротив, к их увеличению, значит, рыночные механизмы настроены неправильно, действуют в ущерб интересам экономики»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).

Независимый аналитик Юрий Мельников считает, что энергетикам придется привыкнуть к новой реальности без экспорта электроэнергии в ЕС. Такие поставки составляли в прошлом году около 10% от выработки на Северо-Западе, то есть заметную долю в региональном масштабе, отмечает аналитик. По его мнению, экспорт не возобновится в обозримой перспективе, о чем свидетельствуют и призывы Литвы к ускоренному разрыву БРЭЛЛ (синхронная зона, связывающая Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву) и синхронизации с европейскими электросетями. Впрочем, аналитик отмечает, что падение спроса на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале также могло быть связано и со снижением деловой активности.

Полина Смертина

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