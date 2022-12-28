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Коммерсантъ FM
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Президент Киргизии призвал вести документооборот на киргизском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил недовольство тем, что некоторые ведомства и министерства ведут документооборот не на киргизском языке, который имеет в стране статус государственного. Господин Жапаров считает, что количество документов, представленных на киргизском языке, должно составлять не менее 50%.

По информации президента, в частности, в Минэкономики и Минюсте документооборот на киргизском языке составляет 13%, а в Минэнерго — 17%. «Эти показатели не должны быть меньше 50%»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Господин Жапаров отметил, что когда в Киргизии «говорится об устойчивом развитии государства и сохранении нации», то это упоминается «только в статьях и отчетах на бумаге, а на деле этому не уделяется внимания».

«Государственный язык в Кыргызской Республике должен быть главным фактором, объединяющим всех граждан. Мы должны создать условия, чтобы кыргызстанцы могли говорить, писать и думать на кыргызском языке»,— заявил глава государства.

15 декабря, спикер однопалатного парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов Динаре Кутмановой представлять доклад о проделанной работе на русском языке. Госпожа Кутманова продолжила выступление на государственном языке страны — киргизском. Русский язык имеет в Киргизии статус официального.

Милена Костерева

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