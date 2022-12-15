Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать с докладом на русском языке

Спикер Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев на заседании законодательного собрания запретил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать на русском языке. Далее госпожа Кутманова продолжила выступать на государственном языке страны — киргизском. Русский язык также имеет в стране статус официального. Трансляцию заседания вел AКИ-TV.

В ходе заседания депутаты и чиновники обсуждали методы борьбы со смогом в Бишкеке. Госпожа Кутманова перед началом выступления с докладом о проделанной работе попросила разрешения зачитать данные на русском языке. Однако господин Шакиев перебил ее: «Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?» (перевод по АКИpress).

Динара Кутманова объяснила, что право представить доклад на русском ей предоставили депутаты, в том числе сам Нурланбек Шакиев. «Когда? — уточнил господин Шакиев. Я только слышу об этом. Здесь правила такие, нужно докладывать на государственном языке».

«На кыргызском, хорошо»,— согласилась госпожа Кутманова и продолжила выступление.

25 ноября в связи с планами руководства страны развивать государственный язык Нурланбек Шакиев призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики на киргизском языке. Бишкек делится на четыре административных района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.

Милена Костерева