Правительство предложило конвертировать доли в международных финорганизациях в долги для защиты от санкций

Правительство России внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит конвертировать доли в международных финансовых организациях в долги для защиты от санкций. Документом предусматривается возможность обратной конвертации долгов в доли участия на условиях, не ухудшающих первоначальные.

О документе сообщил источник «Интерфакса». Минфин объяснил агентству, что поправки «позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования».

Ведомство заявило о готовности России снизить свою долю в ряде международных финансовых организаций, чтобы избежать их попадания под санкции. «Деятельность данных организаций призвана содействовать международному экономическому развитию, что играет важную роль в сложившихся условиях»,— отметил Минфин.

Как пишет «Интерфакс», у РФ есть доли во многих международных финансовых институтах, «часть из них — "недружественные", и антироссийские санкции им не угрожают». Среди таких организаций указываются Всемирный банк и Международный валютный фонд. Агентство называет нетоксичной незначительную долю России в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Более значительные доли у РФ — в учрежденном БРИКС Новом банке развития и Международном инвестиционном банке (создан странами Совета экономической взаимопомощи). Доля РФ в Евразийском банке развития составляет 65% акций.