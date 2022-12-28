В Кремле оценили призывы Медведева ограничить права уехавших россиян

В Кремле отреагировали на слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева об уехавших из России. Сегодня он написал, что россияне, покинувшие страну и призывающие к ее поражению в конфликте с Украиной, должны быть признаны «врагами общества», отрезаны от источников дохода в России и лишены возможности в нее вернуться.

«Там же идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. И, естественно, те, кто нарушают наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональные моменты, конечно. Очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич»,— прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикацию господина Медведева в Telegram.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку парламентом законопроекта об отмене преференций и повышении налогов для россиян, которые покинули страну и работают в российских компаниях удаленно. По мнению спикера ГД, граждане России, предпочитающие проживать в другом государстве, «сбежали» — а большинство россиян считают их предателями страны и своих семей.

Андрей Сапожников