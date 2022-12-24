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Коммерсантъ FM
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Сочи не хватает снега

Повлияет ли погода на горнолыжный сезон на курортах Красной Поляны

Туристов ждут бесснежные горы Сочи. 23 декабря горнолыжный сезон удалось открыть только на одном из курортов — Красная Поляна. «Роза Хутор» и «Газпром» перенесли старт до 29 декабря из-за аномально теплой погоды. 24 декабря там ожидается около +7 и солнце. Красная Поляна тоже открылась не полностью, и пока туристам доступны только четыре трассы, которые располагаются на высоте выше 2,2 тыс. м. Не сорвется ли горнолыжный сезон на курорте? И чего ждать тем, кто планирует отправиться туда на праздники?

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит, что это нормальная ситуация для Сочи. Снег там, как правило, выпадает позже: «Горнолыжный сезон в Красной Поляне редко начинается в конце года. Есть климатические характеристики и нормы, которые говорят о том, что где-то уже во второй декаде января снега накапливается достаточно для того, чтобы открывать горнолыжные спуски.

Как горнолыжные курорты заполняют отели

Как горнолыжные курорты заполняют отели

Ведь недаром Олимпиада 2014 года начиналась не в январе, а именно в феврале, когда гарантированно уже должен быть снег. И, кстати говоря, и в этом случае там тоже были проблемы. В середине января в 2014 снега еще не было, он появился только в самом конце месяца, и все равно пришлось даже формировать искусственный».

Стоимость проживания на объектах размещения Красной Поляны в 2022 году выросла примерно треть, отмечал Альянс туристических агентств. А средняя цена за ночь в отеле премиум-сегмента достигла около 30 тыс. руб.

Спрос на отдых на этом курорте при этом вырос, отмечает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Прирост составил примерно 10%. Это касается всех трех курортов — и "Роза Хутор", и "Газпром", и Красная Поляна. Все туристы сделали это заблаговременно. И каждый год к концу декабря уже мало кто покупает путевки. Планы сформированы, их никто не собирается менять.

Насколько реально отдохнуть на горнолыжных курортах Европы

Насколько реально отдохнуть на горнолыжных курортах Европы

У нас 90-95% туристов заезжает после 30 декабря. Соответственно, на них эта история не влияет. Где-то треть — 30-31 декабря. И это гости, которые планируют, скорее, развлекаться в самой Красной Поляне. А желающие кататься заезжают 2-3 января и остаются практически на неделю, включая 8-9 число».

В 2021 году новогодние праздники на горнолыжных курортах Сочи провели около 75 тыс. человек. Такие данные приводила администрация города.

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Дарья Фоменко

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