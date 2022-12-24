Сочи не хватает снега

Туристов ждут бесснежные горы Сочи. 23 декабря горнолыжный сезон удалось открыть только на одном из курортов — Красная Поляна. «Роза Хутор» и «Газпром» перенесли старт до 29 декабря из-за аномально теплой погоды. 24 декабря там ожидается около +7 и солнце. Красная Поляна тоже открылась не полностью, и пока туристам доступны только четыре трассы, которые располагаются на высоте выше 2,2 тыс. м. Не сорвется ли горнолыжный сезон на курорте? И чего ждать тем, кто планирует отправиться туда на праздники?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит, что это нормальная ситуация для Сочи. Снег там, как правило, выпадает позже: «Горнолыжный сезон в Красной Поляне редко начинается в конце года. Есть климатические характеристики и нормы, которые говорят о том, что где-то уже во второй декаде января снега накапливается достаточно для того, чтобы открывать горнолыжные спуски.

Ведь недаром Олимпиада 2014 года начиналась не в январе, а именно в феврале, когда гарантированно уже должен быть снег. И, кстати говоря, и в этом случае там тоже были проблемы. В середине января в 2014 снега еще не было, он появился только в самом конце месяца, и все равно пришлось даже формировать искусственный».

Стоимость проживания на объектах размещения Красной Поляны в 2022 году выросла примерно треть, отмечал Альянс туристических агентств. А средняя цена за ночь в отеле премиум-сегмента достигла около 30 тыс. руб.

Спрос на отдых на этом курорте при этом вырос, отмечает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Прирост составил примерно 10%. Это касается всех трех курортов — и "Роза Хутор", и "Газпром", и Красная Поляна. Все туристы сделали это заблаговременно. И каждый год к концу декабря уже мало кто покупает путевки. Планы сформированы, их никто не собирается менять.

У нас 90-95% туристов заезжает после 30 декабря. Соответственно, на них эта история не влияет. Где-то треть — 30-31 декабря. И это гости, которые планируют, скорее, развлекаться в самой Красной Поляне. А желающие кататься заезжают 2-3 января и остаются практически на неделю, включая 8-9 число».

В 2021 году новогодние праздники на горнолыжных курортах Сочи провели около 75 тыс. человек. Такие данные приводила администрация города.

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Дарья Фоменко