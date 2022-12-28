Минпромторг сообщил о планах IKEA до конца года договориться с покупателями бизнеса в РФ

Шведский производитель мебели и товаров для дома и ритейлер IKEA нацелен до конца года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Для осуществления сделки потребуется решение ФАС и согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Господин Мантуров сообщил, что IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями российских предприятий. «Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями»,— сказал вице-премьер ТАСС.

IKEA объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа компания сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA подтверждала АФК «Система». Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ранее на этой неделе сообщал, что сделка по фабрике в Новгороде находится на финальном этапе. Он ожидает продажу до конца первого квартала 2023 года.

О продаже IKEA — в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

Леонид Уварчев