Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг сообщил о планах IKEA до конца года договориться с покупателями бизнеса в РФ

Шведский производитель мебели и товаров для дома и ритейлер IKEA нацелен до конца года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Для осуществления сделки потребуется решение ФАС и согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Господин Мантуров сообщил, что IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями российских предприятий. «Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями»,— сказал вице-премьер ТАСС.

IKEA объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа компания сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA подтверждала АФК «Система». Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ранее на этой неделе сообщал, что сделка по фабрике в Новгороде находится на финальном этапе. Он ожидает продажу до конца первого квартала 2023 года.

О продаже IKEA — в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...