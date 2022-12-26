Новгородские власти ожидают завершения сделки по фабрике IKEA до конца I квартала

Сделка по продаже фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, она может состояться до конца первого квартала 2023 года. На актив есть «несколько интересантов».

«Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами РФ, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение»,— сказал господин Никитин «РИА Новости».

Глава региона не стал раскрывать потенциальных инвесторов. По его словам, они побывал на заводах и посмотрели на работу предприятия, мощности которого запустили в тестовом режиме. «Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца первого квартала 2023 года»,— добавил губернатор.

IKEA объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа компания сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA подтверждала АФК «Система».

Кто претендует на активы — в материале «Ъ» «"Система" заглянула в IKEA».

Леонид Уварчев