Сбербанк тестирует платежный стикер для бесконтактной оплаты

Сбербанк в начале декабря приступил к тестированию нового инструмента бесконтактной оплаты — платежного стикера. Кредитная организация также анализирует другие варианты, например, платежные кольца или браслеты, но не видит на них «ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения». Оплату с помощью стикеров с января 2023 года планирует запустить Тинькофф-банк.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что по задумке стикер можно будет приклеить к смартфону «и расплачиваться привычным касанием». «Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата»,— сказал господин Царев ТАСС. По его словам, до дистрибуции необходимо убедиться в качественности продукта.

Сбербанк считает самым удобным инструментом для бесконтактной оплаты SberPay, поэтому он был перезапущен в ноябре для Android. Однако изучаются и другие варианты. «Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области»,— сказал господин Царев.

Тинькофф-банк в середине декабря сообщил, что предоставит в 2023 году клиентам возможность расплачиваться с помощью стикеров Tinkoff Pay. Они будут работать на платежной системе «Мир».

В марте сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и МаsterCard. Обе платежные системы объявили о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине. В конце марта Apple Pay заблокировала возможность привязки банковских карт «Мир».

Леонид Уварчев