Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк тестирует платежный стикер для бесконтактной оплаты

Сбербанк в начале декабря приступил к тестированию нового инструмента бесконтактной оплаты — платежного стикера. Кредитная организация также анализирует другие варианты, например, платежные кольца или браслеты, но не видит на них «ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения». Оплату с помощью стикеров с января 2023 года планирует запустить Тинькофф-банк.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что по задумке стикер можно будет приклеить к смартфону «и расплачиваться привычным касанием». «Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата»,— сказал господин Царев ТАСС. По его словам, до дистрибуции необходимо убедиться в качественности продукта.

Сбербанк считает самым удобным инструментом для бесконтактной оплаты SberPay, поэтому он был перезапущен в ноябре для Android. Однако изучаются и другие варианты. «Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области»,— сказал господин Царев.

Тинькофф-банк в середине декабря сообщил, что предоставит в 2023 году клиентам возможность расплачиваться с помощью стикеров Tinkoff Pay. Они будут работать на платежной системе «Мир».

В марте сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и МаsterCard. Обе платежные системы объявили о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине. В конце марта Apple Pay заблокировала возможность привязки банковских карт «Мир».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...