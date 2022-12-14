«Тинькофф» с января запустит бесконтактную оплату с помощью стикера

С января 2023 года Тинькофф-банк предоставит клиентам платежный стикер Tinkoff Pay, благодаря которому станет возможна бесконтактная оплата. В кредитной организации рассказали, что стикер в несколько раз меньше, чем карта. Его можно будет наклеить на смартфон или чехол.

Стикер будет работать на платежной системе «Мир», он доступен для дебетовых карт банка. Им можно будет пользоваться везде, где есть терминал, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактную авторизацию. Сейчас можно оставить заявку на выпуск стикера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз «Тинькофф».

В марте сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и МаsterCard. Обе платежные системы объявили о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине. В конце марта Apple Pay заблокировала возможность привязки банковских карт «Мир».

Лаура Кеффер