Прокуроры пришли за Toyota

В среду на заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге началась масштабная проверка, организованная региональной прокуратурой. Для участия в ней были приглашены налоговики, спецназовцы, а также специалисты ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП НАМИ, которое уже пыталось выкупить активы уходящих из России автогигантов. К новому году прокуроры рассчитывают получить данные о законности функционирования буквально всех этапов производства, а результаты проверки могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий, что, очевидно, отразится на стоимости актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Toyota в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Завод Toyota в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ранним утром у въездов на территорию ООО «Тойота Мотор» появились бронированный спецтранспорт Росгвардии и десятки «гражданских» машин. Визитеры, которых сопровождали бойцы ОМОНа, предъявили сотрудникам завода документы о проведении внеплановой проверки, после чего разбрелись по цехам и управленческим структурам предприятия.

Источники “Ъ” в ООО сообщили, что в ходе проверки сотрудников просили запустить оборудование, проверяли техническую документацию и прочее, что «похоже на оценку для продажи».

Как стало известно “Ъ”, решение о проверке прямо в день ее проведения принял заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, курирующий в ведомстве вопросы исполнения федерального законодательства и отвечающий за участие прокуроров в гражданских и арбитражных процессах. Главной задачей, поставленной им перед участниками мероприятия, была названа оценка соблюдения в ООО «Тойота мотор» требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности.

Основанием для проверки источник “Ъ”, близкий к надзорному ведомству, назвал поступившую информацию о предполагаемых нарушениях.

Для участия в мероприятии, которое, по официальным данным, продлится до 29 декабря, были главным образом мобилизованы силы управления горпрокуратуры по надзору за федеральными законами, а также ряда отделов, включая надзирающих за правами предпринимателей, экономикой, экологией и даже правами и свободами человека. Решением старшего советника юстиции Забурко вместе с прокурорами в мероприятии участвуют несколько специалистов-технологов и инженеров из ФГУП НАМИ и АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз Антей" — Обуховский завод», целая бригада сотрудников МИФНС №20 и №30 по Санкт-Петербургу, представители региональных управлений Ростехнадзора и Росгвардии, а также инспекции труда.

В «Тойота Мотор» “Ъ” подтвердили проведение внеплановой проверки, назвав официальные цели и ряд участников мероприятия.

Toyota объявила о закрытии завода в Шушарах 23 сентября, при этом решение не предполагало уход из РФ. Тогда же собеседники “Ъ” говорили, что власти Санкт-Петербурга совместно с компанией обсудят продажу актива (см. «Ъ-Онлайн» от 23 сентября).

По данным “Ъ”, Toyota до сих пор готова передать завод другому инвестору, если бы тот нашелся.

Летом подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ, специалисты которого участвуют сейчас в проверке предприятия, предлагало иностранным автоконцернам передачу им российского бизнеса за символические 1 руб. или €1. По этому пути пошел другой «резидент» Санкт-Петербурга Nissan. Но сделки без участия НАМИ на рынке также были: например, завод Mercedes в Подмосковье продан дилеру «Автодом».

При этом какого-либо предложения, по словам источника “Ъ”, кроме предлагавшейся всем летом схемы передачи активов НАМИ Toyota не поступало. По словам осведомленных источников “Ъ”, управленцы компании не понимают причин происходящего, потому что если конечной целью всего этого мероприятия является трансфер завода и его оборудования, то Toyota с лета обсуждала «это с властями, планируя готовить площадку к продаже — после завершения также согласованного со всеми процесса высвобождения сотрудников».

Оборонный концерн «Алмаз-Антей», также участвовавший в проверке, недавно начал развивать автомобильное подразделение и летом показал гражданский электрический кроссовер под названием E-Neva.

Николай Сергеев, Ольга Никитина