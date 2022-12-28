Коммунисты подписались на доставку

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов во вторник встретился в Госдуме с курьерами «Яндекс.Еды», чтобы обсудить итоги их недавней забастовки и дальнейшие совместные действия. Некоторые из гостей представляли не только сообщество курьеров, но и незарегистрированную Революционную рабочую партию. Господин Обухов пообещал, что коммунисты будут содействовать защите трудовых прав сотрудников службы доставки, в том числе и на законодательном уровне, а также освобождению из-под стражи лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. А курьеры предупредили, что в случае неудовлетворения их требований готовы перейти к «более жестким» действиям.

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20 декабря профсоюз «Курьер» объявил о начале пятидневной забастовки (см. “Ъ” от 20 декабря). В оргкомитете говорили, что в Москве могут не выйти на работу более 600 работников службы доставки, требующие вернуть оплату в 110 руб. за заказ вместо нынешних 70 руб., пересмотреть «жесткую систему штрафов», ввести «практику заключения трудовых договоров» и уменьшить зону доставки до 2 км для пеших курьеров. Пресс-служба «Яндекс.Еды» утверждала, что сервис работает в штатном режиме, жалоб от курьеров в компанию не поступало, а их заработки за этот год выросли в среднем на 30%. Кроме того, представители компании выразили сомнение в том, что «высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс.Едой"».

27 декабря депутат Сергей Обухов встретился с курьерами в холле рядом с кабинетом руководителя думской фракции КПРФ, председателя ЦК партии Геннадия Зюганова. Перед самым появлением курьеров в тот же холл на экскурсию пришла группа людей лет 60 с молодым гидом, который вкратце рассказал об идеологии коммунистов, а заодно напомнил экскурсантам, как хорошо им жилось в Советском Союзе.

Господин Обухов в историю углубляться не стал, а сразу сообщил курьерам, что уже направил запрос руководству «Яндекс.Еды» и в Федеральную службу труда, а позже планирует «подключить» уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. «Нарушение прав человека здесь самое непосредственное,— отметил депутат.— Есть однозначная позиция Конституционного суда: каждый гражданин вправе избрать форму правового опосредования своей трудовой деятельности, в том числе заключить трудовой договор, приобрести статус индивидуального предпринимателя либо осуществлять свою деятельность на основе самоорганизации (определение КС от 7 февраля 2008 года №226-О-О.— “Ъ”). На примере труда курьеров мы видим вопиющее игнорирование требований Конституционного суда. У них нет возможности перейти на трудовые отношения. "Яндекс.Еде" удобнее, чтобы они были самозанятыми. Работники теряют социальное страхование, пенсионное обеспечение. Но и государство теряет поступления, которые должен платить работодатель».

Сергей Обухов также рассказал, что еще до начала забастовки общался с руководством «Яндекс.Еды», которое призналось, что ему удобнее работать с самозанятыми, чем оформлять трудовые договоры. Для исправления этой ситуации необходимо вносить поправки к законодательству, и коммунист надеется, что соответствующий законопроект подготовит правительство, где «на эту тему ведутся разговоры». По словам господина Обухова, забастовку заметили его «коллеги из других фракций», которые в это время жаловались, что не могут заказать доставку.

Затем высказались сами курьеры, среди которых оказались и политические активисты в лице членов незарегистрированной Революционной рабочей партии (РРП): она часто выступает с критикой КПРФ, но поддерживает ее на выборах и протестных акциях. Член РРП и Рабочего союза курьеров Владислав Попов, по основной специальности сварщик, развеял миф о том, что в службе доставки работают только мигранты. По его словам, в этом качестве трудятся и многие россияне — студенты или те, у кого есть и другая работа. По убеждению господина Попова, в случае внедрения практики оформления трудовых договоров «поступления в бюджет будут колоссальными».

Председатель Рабочего союза курьеров Нургазы Алибеков с мифом о мигрантах не спорил, зато сообщил, что акция 20–25 декабря была только «первым, мягким этапом забастовки». Если требования курьеров не будут выполнены, они планируют провести еще два этапа, последний из которых, по словам господина Алибекова, станет наиболее жестким: работники службы доставки «будут забирать заказы, но не доставлять их». «Мы хотим нормальную достойную оплату и нормальную жизнь»,— подчеркнул активист.

По итогам встречи Сергей Обухов написал в своем Telegram-канале, что коммунисты видят свою задачу в «запуске на высшем уровне дискуссии о пересмотре повсеместной практики трудоустройства без трудовых договоров». Кроме того, он от лица КПРФ пообещал способствовать освобождению из-под стражи лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Напомним, он был задержан следственными органами в апреле по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). По данным следствия, господин Украинцев «публиковал в сети призывы» к курьерам и водителям такси «выходить на акции протеста» против нарушения их трудовых прав, в том числе длительных задержек зарплаты.

Ксения Веретенникова