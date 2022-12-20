Доставщики сделают перерыв на «Яндекс.Еду»

Около 600 курьеров «Яндекс.Еды» могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки, сообщили “Ъ” в профсоюзе «Курьер». В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в «Курьере» обвиняют «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 руб. за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров. В «Яндексе» заявили, что к ним не поступало жалоб доставщиков, уверяя, что за год их доход вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 руб. в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В преддверии Нового года у курьеров максимальные заработки за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов, утверждают в «Яндекс.Еде»

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ В преддверии Нового года у курьеров максимальные заработки за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов, утверждают в «Яндекс.Еде»

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Анонсированная профсоюзом забастовка курьеров «Яндекс.Еды» намечена в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря. В эти дни в «Курьере» призывают разносчиков отказаться от выполнения заказов. В оргкомитете профсоюза уточнили “Ъ”, что в Москве в акции может принять участие свыше 600 курьеров, заодно предложив им «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров "Яндекса"». В профсоюзе недовольны «монополизацией отрасли» и тем, что после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года сервиса Delivery Club курьеры, по словам активистов, стали получать «заметно меньше». Впрочем, в «Курьере» признают периодические дополнительные выплаты от агрегатора, но подчеркивают, что «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов». Профбоссы требуют вернуть оплату в 110 руб. за заказ, пересмотреть «жесткую систему штрафов», ввести «практику заключения трудовых договоров», а заодно уменьшить зону доставки — до 2 км для пеших курьеров.

Профсоюз «Курьер» действует с июня 2020 года, когда несколько десятков курьеров в Москве объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. В «Курьере» связывали акцию с локдауном во время пандемии коронавируса, уверяя, что выплат удалось добиться именно с помощью забастовки. В октябре 2020 года курьеры Delivery Club протестовали в Москве против ужесточившейся системы штрафов компании, в декабре того же года требовали выдать им зимнюю униформу. В апреле 2022 года несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, но были разогнаны полицией. В профсоюзе поясняли, что доставщики еды хотели выразить протест против снижения зарплат на 20% и уменьшения дневного заработка с 3 тыс. до 2 тыс. руб.

В апреле 2022 года следственными органами был задержан глава «Курьера» Кирилл Украинцев. Его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ) и поместили в СИЗО. Следствие полагает, что господин Украинцев «публиковал в сети призывы» к курьерам и водителям такси «выходить на акции протеста» против нарушения их трудовых прав, в том числе длительных задержек зарплаты. Адвокат профбосса заявлял в апреле 2022 года, что не припомнит, когда граждан привлекали по этой статье УК РФ за профсоюзную, а не политическую деятельность. В оргкомитете «Курьера» сказали, что перед забастовкой 20–25 декабря давления на активистов профсоюза со стороны полиции не было, если не считать таковым дело Кирилла Украинцева.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили, что сервис работает в штатном режиме, жалоб от курьеров в компанию не поступало. «У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс.Едой"»,— подчеркнули в компании. На вопрос, существенную ли долю в Москве составят 600 потенциальных забастовщиков, в «Яндекс.Еде» сказали, что по всей России с сервисом сотрудничают «десятки тысяч курьеров», а по отдельным городам статистики там не раскрывают.

При этом в пресс-службе агрегатора уточнили, что заработки курьеров, сотрудничающих с сервисом, за этот год выросли в среднем на 30%. «Сейчас доход в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 350–450 руб. в час»,— добавили в «Яндекс.Еде». При этом в компании назвали декабрь «месяцем самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов». «Поэтому уже сейчас на доставки выходит рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период, и с каждой неделей их количество только растет»,— заверили в компании.

Александр Воронов, Алина Савицкая