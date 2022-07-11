Mercedes свернул с прямой

Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России — по данным “Ъ”, компания может продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ.

Mercedes-Benz продает имущество в РФ, принадлежащее «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор марки в стране), одному из дилеров, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Среди претендентов собеседники “Ъ” называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Другой источник “Ъ” отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.

До сих пор компания не распродавала имеющийся склад автомобилей в РФ, опасаясь санкций, говорит еще один источник “Ъ”, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибутора Mercedes на рынке РФ. О том, что предметом сделки является договор дистрибутора, говорит и другой собеседник “Ъ”. Один из дилеров сообщил, что подписал соглашение о неразглашении.

Источник “Ъ” среди дилеров, не названных выше, отмечает, что в начале июля сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ начали массово искать работу. Однако он говорит, что аналогичные примеры есть и по другим маркам, в том числе Volkswagen. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что речь, скорее всего, шла о добровольном увольнении, а не сокращении.

В Mercedes-Benz “Ъ” сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений».

Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в РФ после BMW (продажи в 2021 году — 43 тыс. машин против 46,8 тыс. у BMW без учета Mini). Санкции ЕС запрещают поставку в РФ премиальных автомобилей дороже €50 тыс., а из США их нельзя поставлять совсем, в том числе BMW X серии и Mercedes GL. У Mercedes-Benz есть также автозавод в подмосковном Есипово, и никто из собеседников “Ъ” не говорит о том, что этот актив войдет в будущую сделку.

У «Мерседес-Бенц Рус» в аренде два здания на Ленинградском проспекте (офис в доме 39А и дилерский центр и станция СТО в доме 39, стр. 34). Завод принадлежит ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер Камаз Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG.

«Сейчас много западных компаний размышляет про уход с рынка. Мы не видели объявление о продаже бизнеса "Мерседес-Бенц",— заявил “Ъ” гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.— Наш интерес всегда в расширении своего текущего бизнеса или в выходе на новые сегменты. Безусловно, в таких сделках покупатель предлагает некоторый дисконт к обычной цене — это премия за риск и готовность осуществить сделку сейчас. Но бизнес импортера и тем более производителя — это не просто продажа торговой компании: есть много нюансов, связанных с исполнением обязательств перед клиентами, поэтому нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы участвовать в таких сделках».

Один из собеседников “Ъ” говорит, что шансов получить имущество или права дистрибутора больше всего у «Панавто»: дилер и немецкий автоконцерн имеют давние хорошие отношения. Глава «Панавто» Кирилл Павлович сказал “Ъ”, что не вправе давать комментарии относительно бизнеса «Мерседес-Бенц Рус». Господин Павлович, согласно «СПАРК-Интерфакс», также возглавляет ассоциацию дилеров Mercedes-Benz. В «Авилоне» отказались от комментариев, “Ъ” направил запрос в «Мейджор».

Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что как минимум сам центр Mercedes-Benz на Ленинградском шоссе представляет интерес для дилеров: «Это неплохой флагманский центр, и само место известное и ходовое». «Держать имущество и персонал, понимая, что в ближайшее время это будет только съедать деньги, сложно»,— объясняет он возможные причины действий Mercedes-Benz. В любом случае, считает аналитик, эти потери легко восполнить при улучшении ситуации на рынке в отличие от продажи завода.

При переходе прав дистрибутора к дилеру, говорит Сергей Удалов, Mercedes-Benz формально прекращает работу в РФ напрямую: «Такая схема присутствия практиковалась в 2000-е годы — например, "Рольф" был дистрибутором Mitsubishi. Сейчас это может быть временным решением для возможного будущего возвращения на рынок с прямым присутствием». Собеседник “Ъ” добавляет, что присутствие через дилера часто практикуется в мире «на не самых крупных и важных рынках для компаний».

Ольга Никитина