У «Сахалина-2» затягивается новый акционер

По данным “Ъ”, правительство может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell. Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным “Ъ”, пока не готова подать коммерческое предложение. Причина в том, что правительство до сих пор не провело оценку ущерба, который могла нанести проекту Shell, кроме того, нет твердых договоренностей с основным акционером проекта — «Газпромом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

НОВАТЭК пока не готов сделать коммерческое предложение о покупке доли Shell (27,49%) в проекте «Сахалин-2». Росимущество собирает заявки на покупку доли до 30 декабря, но сроки определения покупателя перенесут ориентировочно на конец первого квартала 2023 года, полагают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

«Сахалин-2» реализуется с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции. Помимо «Газпрома» (50%) его акционерами являлись Shell, а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). После начала военной операции на Украине Shell заявила, что намерена выйти из проекта.

В июне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо зарегистрированного на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в «Сахалине-2», однако Shell отказалась участвовать в схеме, списав свои 27,5% на сумму в $1,6 млрд. У компании остался offtake-контракт на получение до 1 млн тонн СПГ в год, которые она пока также не забирает.

Согласно указу президента, доля Shell должна была быть оценена и продана до конца 2022 года, деньги предназначены для выплаты отказавшемуся от участия в проекте иностранному участнику Sakhalin Energy. При этом фактически они будут заморожены в РФ на счету типа C. Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд руб.

При этом правительство должно было осуществить «экологический, технологический и иной аудит» деятельности Shell в РФ на предмет ущерба, причем его сумма должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю. По данным “Ъ”, правительство еще не завершило оценку ущерба.

Как утверждают источники “Ъ”, тяжело идут и переговоры между конкурирующими друг с другом НОВАТЭКом и «Газпромом». Делегация НОВАТЭКа уже побывала на производственных объектах и попросила монополию предоставить необходимую документацию для оценки и подготовки коммерческого предложения. Но «Газпром» не заинтересован во вхождении конкурента в проект «Сахалин-2», утверждает ряд собеседников “Ъ”. НОВАТЭК, получив долю Shell, станет лишь миноритарием. Поэтому компания хотела бы получить гарантии того, что сможет влиять на развитие проекта через участие в совете директоров, а также получать дивиденды для возврата вложений в покупку доли. Помимо этого, НОВАТЭК хотел бы забрать себе объемы СПГ по контракту с Shell.

В «Газпроме» от комментариев отказались, в НОВАТЭКе и аппарате правительства “Ъ” не ответили.

НОВАТЭК планировал завершить внутренний аудит проекта «Сахалин-2» к декабрю, после чего он поймет, будет ли участвовать в покупке доли, говорил 28 октября глава компании Леонид Михельсон. Тогда же он выражал неуверенность в том, что после завершения аудита НОВАТЭК захочет покупать долю в проекте, особенно если его не устроит цена. Отвечая на вопрос о потенциальных исках к компании от Shell, господин Михельсон, добавил, что рассчитывает избежать возможных юридических рисков от вхождения в проект.

Кроме НОВАТЭКа, никакая российская компания, включая «Газпром», не соответствует утвержденным правительством критериям отбора инвестора для «Сахалина-2». По ним у претендента должны быть опыт в эксплуатации СПГ-завода с объемом производства более 4 млн тонн в год, договоры тайм-чартера газовозов объемом более 4 млн кубометров и опыт международной торговли СПГ в общем объеме не менее 40 млн тонн. Если НОВАТЭК так и не примет участия в отборе, доля Shell, вероятно, останется у государства. Но тогда встает вопрос о том, из каких средств выплачивать ей компенсацию.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что НОВАТЭК может проявить интерес к вхождению в проект, несмотря на миноритарную долю и необходимость тесного взаимодействия с «Газпромом». «Это позволит компании увеличить контролируемые мощности по производству СПГ при сравнительно невысокой оценке актива»,— считает эксперт. Если НОВАТЭК откажется от доли, с большой вероятностью она достанется «Газпрому», полагает господин Кондратьев, для этого можно просто изменить критерии отбора инвестора.

Татьяна Дятел