НОВАТЭК осмотрится на Сахалине

НОВАТЭК стал, по сути, безальтернативным претендентом на долю Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2». Компания Леонида Михельсона — единственный российский игрок, который удовлетворяет опубликованным правительством критериям. При этом сам НОВАТЭК намерен сначала провести аудит «Сахалина-2», а лишь потом принимать решение о вхождении в проект, где основным акционером остается «Газпром». Также неясно, сможет ли НОВАТЭК пополнить свой портфель газом с Сахалина и, в частности, получить контракт Shell на 1 млн тонн СПГ в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

НОВАТЭК изучит возможность приобретения доли Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2», но решение будет принято после аудита, сообщил 7 сентября глава компании Леонид Михельсон. «Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее. И только после этого мы будем принимать решение участвовать в этом»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Проект «Сахалин-2» реализуется с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции. Помимо «Газпрома» его акционерами являлись Shell, а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). После начала военной операции на Украине Shell заявила, что намерена прекратить выйти из проекта.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня издал специальный указ, согласно которому все имущество проекта будет передано в собственность РФ, а новым оператором станет российское ООО «Сахалинская Энергия», акционерами которого будут «Газпром» и иностранные участники «Сахалина-2», если те подадут соответствующую заявку. Японские компании согласились на эти условия и получили доли в новом проекте сообразно своим прежним долям. Shell отказалась подать заявку, и теперь доля компании в течение четырех месяцев должна быть передана новому акционеру, прошедшему отбор.

Согласно выпущенному 6 сентября постановлению правительства, потенциальный покупатель доли в «Сахалине-2» должен иметь опыт в крупнотоннажном производстве СПГ объемом свыше 4 млн тонн в год и накопленным объемом не менее 40 млн тонн, а также опыт эксплуатации СПГ-завода мощностью от 4 млн тонн в год. Он также должен иметь действующие договоры тайм-чартера газовозов объемом более 4 млн кубометров и сроком действия от десяти лет и обладать опытом международной торговли СПГ в объеме суммарно не менее 40 млн тонн.

Из российских компаний этим критериям соответствует только НОВАТЭК, поскольку «Газпром» не обладает таким количеством зафрахтованных танкеров. В «Газпроме» свое намерение участвовать в отборе не прокомментировали.

Как отмечают собеседники “Ъ”, вхождение в «Сахалин-2» не выглядит для НОВАТЭКа очевидно привлекательным. НОВАТЭК будет миноритарием в совместном предприятии с «Газпромом», что не позволит ему существенным образом влиять на деятельность «Сахалина-2».

Компании в последние годы действовали как конкуренты и, несмотря на несколько попыток, не смогли создать эффективные совместные предприятия ни в сфере эксплуатации месторождений Ямала, ни в сфере импортозамещения технологий сжижения газа.

Кроме того, остается неясным, в какой степени НОВАТЭК может получить доступ к самостоятельной продаже хотя бы части СПГ с «Сахалина-2», чтобы зарабатывать как трейдер. Сейчас «Сахалин-2» продает 85% производимого СПГ по долгосрочным контрактам, а остальное реализуется на споте через проектную компанию, а не распределяется в портфели акционеров. Указ президента РФ предполагает, что «Сахалинская энергия» будет исполнять все действующие долгосрочные контракты, в том числе контракт с Shell на 1 млн тонн в год, истекающий в 2028 году. Поскольку Shell заявила, что больше не намерена покупать СПГ у российских поставщиков, этот объем, вероятнее всего, будет продаваться на споте — для проекта сейчас это гораздо выгоднее, чем заключать долгосрочный контракт по более низкой цене.

По мнению независимого аналитика Александра Собко, участие НОВАТЭКа в проекте «Сахалин-2», если оно действительно состоится, может оказаться индикатором того, что «Газпром» и НОВАТЭК взяли курс на сотрудничество на фоне санкций, затрудняющих привлечение иностранных технологий и оборудования при реализации новых СПГ-проектов. Кроме того, отмечает аналитик, уже во второй половине текущего десятилетия начнут истекать долгосрочные контракты проекта «Сахалин-2». Для НОВАТЭКа, по мнению господина Собко, в таком случае «в теории появляется возможность оптимизации транспортных расходов за счет своповых операций с СПГ-проектами в Арктике».

Татьяна Дятел, Владивосток