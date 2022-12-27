МИД Болгарии вызвал российского посла из-за объявления в розыск в РФ Христо Грозева

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, которого объявили в розыск власти РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение. Сама госпожа Митрофанова заявила ТАСС, что ее вызвали на разговор по актуальным вопросам, по ее словам, вопрос о господине Грозеве, вероятно, будет обсуждаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элеонора Митрофанова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Элеонора Митрофанова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Меня пригласили в четверг в МИД обсудить актуальные вопросы, основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России, о чем уже говорили в болгарском парламенте. Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о болгарском журналисте Христо Грозеве, которого МВД России объявило в розыск»,— сообщила посол.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников, сообщает болгарское ТВ. Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.

По какой статье УК расследователь издания Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) объявлен в розыск, не указывается. В июле ФСБ заявила, что господин Грозев принял участие в операции украинской военной разведки по угону боевых самолетов из России. Журналист свою причастность к этому отрицал.

Мария Федотова