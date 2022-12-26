МВД объявило в розыск болгарского журналиста Христо Грозева

МВД объявило в федеральный розыск расследователя издания Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Христо Грозева. На сайте ведомства говорится, что он «разыскивается по статье УК». О какой статье идет речь, неизвестно.

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В июле ФСБ заявила, что господин Грозев принял участие в операции украинской военной разведки по угону боевых самолетов из России. Он якобы нашел двух курьеров, которые участвовали в передаче денег украинской разведки российскому летчику за угон самолета. Журналист свою причастность отрицал.

Христо Грозев участвовал в нескольких расследованиях команды Алексея Навального. В частности, он был в числе тех, кто расследовал отравление оппозиционера в августе 2020 года.