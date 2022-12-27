Доллар вырос до 71 руб./$, евро — 76 руб./€

В ходе торгов на Московской бирже на 18:07 курс доллара рос на 1,88 руб., до 71,17 руб./$. Курс евро прибавил 2,48 руб. и достигал 76,03 руб./€. Юань поднимался до 10,08 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 2148,89 пункта. Индекс РТС упал на 2,94%, до 948,58 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Сегодня днем, 27 декабря, курсы валют также росли. Доллар составлял 70,1 руб./$, евро — 74,4 руб./€, юань — 10 руб.

Рубль перешел к снижению на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что России выгоден курс в диапазоне 70–80 руб./$.

Подробнее о причинах падения рубля — в материале «Ъ FM» «Нефтяной пример заразителен».

Полина Собакина