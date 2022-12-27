Песков призвал отнестись с уважением к решению о переименовании должности президента Татарстана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать инициативу законодательного органа о переименовании должности президента Татарстана. К ее переименованию в раиса (арабское слово, означающее «начальник») господин Песков призвал относиться с уважением.

«Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением»,— сказал пресс-секретарь президента журналистам в ответ на просьбу оценить инициативу (цитата по «РИА Новости»). «Сейчас вот есть такое решение. Больше нечего сказать»,— заявил Дмитрий Песков. на вопрос, что будет, если главы других регионов последуют примеру Татарстана, господин Песков ответил: «Будем смотреть».

Татарстан остается последним субъектом федерации, руководитель которого именуется президентом.

Депутаты Татарстана 23 декабря внесли изменения в конституцию республики, упраздняющие наименование «президент Татарстана». Теперь будущего руководителя региона будут называть главой республики и раисом.

Законопроект также содержит «переходное положение», согласно которому действующий президент Татарстана Рустам Минниханов сохранит за собой нынешнее название своей должности вплоть до новых выборов главы республики, которые по плану предстоят в 2025 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Татарстан определился с последним президентом».

Мария Федотова