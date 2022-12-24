Татарстан определился с последним президентом

Депутаты Татарстана в пятницу внесли изменения в конституцию республики, упраздняющие наименование «президент Татарстана». Теперь будущего руководителя региона будут называть главой республики и раисом (арабское слово, означающее «начальник»). Впрочем, действующий президент Рустам Минниханов будет по-прежнему называться президентом вплоть до окончания своих полномочий, которые истекают только в 2025 году. С таким «компромиссным» решением изначально согласились не все депутаты, но после выступлений господина Минниханова и первого президента республики Минтимера Шаймиева в большинстве своем поддержали поправки. И бывший, и нынешний главы республики призвали не допустить того, чтобы кто-то подумал, что Татарстан восстал в условиях специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов сумел сохранить наименование своей должности для себя, но не для своих преемников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов сумел сохранить наименование своей должности для себя, но не для своих преемников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В заседании Госсовета в пятницу принимали участие 82 депутата из 100. Вопрос об изменении основного закона республики изначально не был включен в повестку, а накануне комитет по госстроительству даже рекомендовал авторам аналогичных поправок из числа депутатов отозвать их. Впрочем, собеседник “Ъ” в руководстве Госсовета заверял, что вопрос по конституции «завтра решим».

В результате на заседание был вынесен новый проект изменений от имени президиума Госсовета, которым руководит спикер Фарид Мухаметшин. Депутаты большинством голосов включили этот вопрос в повестку и рассмотрели его первым.

Глава профильного комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия») пояснил, что предыдущий проект изменений не предусматривал никакого дополнительного наименования руководителю республики помимо «главы Татарстана». В новом же проекте в качестве такого дополнительного названия предлагалось «раис» (с арабского переводится как «председатель, начальник», но это слово также используется в татарском языке). Таким образом, в будущем Татарстаном будет управлять «глава — раис Республики Татарстан» или сокращенно просто раис. По мнению авторов проекта, это учитывает «культурные особенности республики».

Законопроект также содержит «переходное положение», согласно которому действующий президент Татарстана Рустам Минниханов сохранит за собой нынешнее название своей должности вплоть до новых выборов главы республики, которые по плану предстоят в 2025 году. Рустам Минниханов «избирался в качестве президента», и граждане «голосовали за него как кандидата именно в президенты», объяснил господин Хабибуллин.

Поправки предсказуемо вызвали полуторачасовую дискуссию среди депутатов. «Почему не нравится слово "президент"? "Раис" — арабское слово. Я против переименования должности президента»,— возмутился депутат «Единой России» (ЕР) и председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин. А если уж менять название, то лучше выбрать «ил башы» (глава страны, края), заявил депутат.

«Россия не унитарное, а федеративное государство. Но федеральный центр причесывает все 89 субъектов под одну гребенку»,— возмутился глава комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин («Единая Россия»).

Старейший депутат Госсовета Марат Галеев предложил компромисс: по-русски называть «глава», но сохранить название «президент» в татарском варианте.

Его коллега, глава телерадиокомпании «Татарстан — новый век» Ильшат Аминов (ЕР) заявил, что для него компромисс невозможен. По его словам, их уже было много, но «конституция не кусок бумаги, это — волеизъявление народа». Депутат считает, что «нет гарантии», что в будущем республику вообще не упразднят, объединив с другими регионами. «Мы тут защищаем не слова, мы тут защищаем федерализм. Я люблю свою родину, я готов за нее умереть. Но федерализм — это единственный способ существования этой великой страны»,— заключил депутат, пообещав «голосовать сердцем».

За сохранение должности президента выступил и глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов: «В проекте постановления предлагается сохранить ее еще на два-три года. Но республика будет существовать не два-три года!» — возмутился он. Член депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин предложил «спросить у народа».

Наконец к трибуне вышел сам Рустам Минниханов, до этого сохранявший молчание. Он попытался как бы примирить депутатов с федеральным центром, напомнив, что «два срока мы могли избрать президента республики», хотя «оппонентов у нас было много, и очень солидных». Он признался, что его «усилий было недостаточно», чтобы республика и дальше сама решала, как ей называть высшее должностное лицо, но предложил действовать «не протестным», а «законодательным путем». «Дверь до конца не закрыта»,— обнадеживал он депутатов. «Не всегда бывает так, как ты желаешь»,— впрочем, отметил он и напомнил, что сейчас «идет специальная операция». «Вот, Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется»,— предупредил он, как могут воспринять демарш депутатов.

К трибуне неспешно вышел первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. «Сначала выпью»,— сказал он депутатам и, открыв бутылку воды, начал пить из горла. Экс-президент выступил с получасовой речью, вспомнив историю этого «непростого» вопроса и как республика долгие годы пыталась отстоять название «президент», а под конец заключил, что в условиях «военных действий» республика должна «найти компромисс с федеральным центром». Название «глава — раис» ему показалось вполне «нормальным». «Сейчас требуется единство. Во главе — сплоченность, единство РФ»,— призвал Минтимер Шаймиев и пообещал, что «Татарстан, как говорится, слабее не станет».

«В этой обстановке не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях спецоперации мы позволить себе не можем»,— отметил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, хотя и признался, что ему «жалко» отказываться от названия «президент».

В итоге в первом чтении поправки к конституции Татарстана поддержали 78 депутатов и только трое проголосовали против. Ко второму чтению (состоялось менее чем через час после первого) дополнительных поправок от депутатов не поступило. В окончательном чтении за изменение конституции голосовали 79 человек, противниками выступили двое.

Кирилл Антонов, Казань