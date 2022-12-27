Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении о принуждении к вступлению в Союзное государство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна провокационными. Ранее он заявил, что Россия якобы вынуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию, а также присоединиться к Союзному государству.

«Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности. Об этом никто из официальных лиц России не говорил и ни через кого не представлял армянской стороне»,— дал комментарий господин Песков в ответ на запрос NEWS.am.

В эфире общественной телекомпании господин Григорян отметил, что «вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также закрытие Лачинского коридора являются частью давления России на Армению».

Кроме того, господин Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей страны». Он сказал, что Союзное государство является «полным нарушением суверенитета» и что «давление на Армению идет и отсюда».

Лачинский коридор, связывающий Армению с населенной армянами частью Карабаха, закрыт для проезда с 12 декабря. В этот день граждане Азербайджана, называющие себя экологическими активистами, вышли на трассу неподалеку от Шуши и потребовали остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля.

10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В 2022 году стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Мария Федотова