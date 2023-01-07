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Культурно отдохнули

Главные мероприятия и праздники Нижегородской области в 2022 году

В 2021 году культурные мероприятия отменяли из-за распространения COVID-19. В 2022-м новый вирус отошел на второй план из-за спецоперации на Украине и санкций. В Нижнем Новгороде отменяли выступления некоторых зарубежных артистов, часть концертов переносили. В октябре мэрия объявила, что массовых новогодних гуляний не будет. Но несмотря на сложный год, в городе открывали новые площадки и праздновали юбилеи. «Ъ-Приволжье» собрал главные культурные события 2022 года в спецпроекте.

Шоу-бизнес не закатывает концертов

Шоу-бизнес не закатывает концертов

После начала спецоперации на Украине в Нижнем Новгороде были отменены выступления некоторых зарубежных артистов, часть концертов перенесли. В марте организаторы считали, что за время пандемии зритель привык к отмене или переносу выступлений, а музыка остается вне политики.

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Русский музей фотографии открылся после масштабной реконструкции

Русский музей фотографии открылся после масштабной реконструкции

За два года на ремонтные работы направили более 44 млн руб. В музее изменилось зонирование, выставочные залы стали более просторными. На первом этаже появилась зона кафе, залы для проведения мастер-классов и лекторий. Для музея закупили новое оборудование.

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Концертный и выставочный залы открылись в пакгаузах на Стрелке

Концертный и выставочный залы открылись в пакгаузах на Стрелке

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Юбилейный фестиваль медиаискусства Intervals прошел в Нижнем Новгороде

Юбилейный фестиваль медиаискусства Intervals прошел в Нижнем Новгороде

Мероприятие проходило в два этапа. Инсталляции размещались на территории Стрелки, в Александровском саду, в Кремле, на Нижневолжской набережной, в «Нижполиграфе» и парке «Швейцария».

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Фотогалерея

Фестиваль «Столица закатов» вновь провели этим летом

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Званием &quot;Столица закатов&quot; наш город обязан, главным образом, вечерним видам на Стрелку Волги и Оки

Званием "Столица закатов" наш город обязан, главным образом, вечерним видам на Стрелку Волги и Оки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первый фестиваль &quot;Столица закатов&quot; был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода

Первый фестиваль "Столица закатов" был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Главная идея фестиваля – научить всех участников проводить время со вкусом и комфортом

Главная идея фестиваля – научить всех участников проводить время со вкусом и комфортом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На этот раз одной из главных площадок фестиваля стал сквер имени Свердлова. Кроме развлечений на разные вкусы здесь была открыта торговля, в том числе одеждой

На этот раз одной из главных площадок фестиваля стал сквер имени Свердлова. Кроме развлечений на разные вкусы здесь была открыта торговля, в том числе одеждой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Продавцы были рады любым покупателям, будь то люди или собаки

Продавцы были рады любым покупателям, будь то люди или собаки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Чего только не нашлось на прилавках! Даже вот такое неизвестное науке существо

Чего только не нашлось на прилавках! Даже вот такое неизвестное науке существо

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мастер-классы самых разных преподавателей насквозь продувались летним ветерком

Мастер-классы самых разных преподавателей насквозь продувались летним ветерком

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Что может быть лучше летнего отдыха с настоящими друзьями!

Что может быть лучше летнего отдыха с настоящими друзьями!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Хорошую книгу не так-то просто раздобыть даже в магазине. А на фестивале – запросто!

Хорошую книгу не так-то просто раздобыть даже в магазине. А на фестивале – запросто!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Любители красоты могли здесь постричься

Любители красоты могли здесь постричься

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А самые смелые могли даже предоставить свое лицо в качестве холста художнику

А самые смелые могли даже предоставить свое лицо в качестве холста художнику

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Не отставала от центральных улиц и Нижневолжская набережная, особенно прекрасная на закате

Не отставала от центральных улиц и Нижневолжская набережная, особенно прекрасная на закате

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцам еще не успел надоесть музыкальный фонтан, а уж гостям города тем более

Нижегородцам еще не успел надоесть музыкальный фонтан, а уж гостям города тем более

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В Нижнем Новгороде любоваться закатами лучше всего с набережных

В Нижнем Новгороде любоваться закатами лучше всего с набережных

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

800-летний юбилей дал жизнь не только фестивалю, но и возродил &quot;Ракушку&quot; в парке Александровский сад. Диджей Volodya Agapov открыл первый вечер своими миксами

800-летний юбилей дал жизнь не только фестивалю, но и возродил "Ракушку" в парке Александровский сад. Диджей Volodya Agapov открыл первый вечер своими миксами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А вот так зрители встречали лауреатов премии &quot;Голос&quot; группу Zventa Sventana

А вот так зрители встречали лауреатов премии "Голос" группу Zventa Sventana

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тина Кузнецова (на снимке слева) со своими музыкантами создала отличное закатное настроение

Тина Кузнецова (на снимке слева) со своими музыкантами создала отличное закатное настроение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современная музыка способна приводить в восторг не всех

Современная музыка способна приводить в восторг не всех

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Время долгих нижегородских закатов только начинается, не пропустите!

Время долгих нижегородских закатов только начинается, не пропустите!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Званием "Столица закатов" наш город обязан, главным образом, вечерним видам на Стрелку Волги и Оки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первый фестиваль "Столица закатов" был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Главная идея фестиваля – научить всех участников проводить время со вкусом и комфортом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На этот раз одной из главных площадок фестиваля стал сквер имени Свердлова. Кроме развлечений на разные вкусы здесь была открыта торговля, в том числе одеждой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Продавцы были рады любым покупателям, будь то люди или собаки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Чего только не нашлось на прилавках! Даже вот такое неизвестное науке существо

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мастер-классы самых разных преподавателей насквозь продувались летним ветерком

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Что может быть лучше летнего отдыха с настоящими друзьями!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Хорошую книгу не так-то просто раздобыть даже в магазине. А на фестивале – запросто!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Любители красоты могли здесь постричься

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А самые смелые могли даже предоставить свое лицо в качестве холста художнику

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Не отставала от центральных улиц и Нижневолжская набережная, особенно прекрасная на закате

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцам еще не успел надоесть музыкальный фонтан, а уж гостям города тем более

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В Нижнем Новгороде любоваться закатами лучше всего с набережных

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

800-летний юбилей дал жизнь не только фестивалю, но и возродил "Ракушку" в парке Александровский сад. Диджей Volodya Agapov открыл первый вечер своими миксами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А вот так зрители встречали лауреатов премии "Голос" группу Zventa Sventana

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тина Кузнецова (на снимке слева) со своими музыкантами создала отличное закатное настроение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современная музыка способна приводить в восторг не всех

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Время долгих нижегородских закатов только начинается, не пропустите!

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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