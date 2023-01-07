Культурно отдохнули

В 2021 году культурные мероприятия отменяли из-за распространения COVID-19. В 2022-м новый вирус отошел на второй план из-за спецоперации на Украине и санкций. В Нижнем Новгороде отменяли выступления некоторых зарубежных артистов, часть концертов переносили. В октябре мэрия объявила, что массовых новогодних гуляний не будет. Но несмотря на сложный год, в городе открывали новые площадки и праздновали юбилеи. «Ъ-Приволжье» собрал главные культурные события 2022 года в спецпроекте.
Шоу-бизнес не закатывает концертов
После начала спецоперации на Украине в Нижнем Новгороде были отменены выступления некоторых зарубежных артистов, часть концертов перенесли. В марте организаторы считали, что за время пандемии зритель привык к отмене или переносу выступлений, а музыка остается вне политики.
Русский музей фотографии открылся после масштабной реконструкции
За два года на ремонтные работы направили более 44 млн руб. В музее изменилось зонирование, выставочные залы стали более просторными. На первом этаже появилась зона кафе, залы для проведения мастер-классов и лекторий. Для музея закупили новое оборудование.
Юбилейный фестиваль медиаискусства Intervals прошел в Нижнем Новгороде
Мероприятие проходило в два этапа. Инсталляции размещались на территории Стрелки, в Александровском саду, в Кремле, на Нижневолжской набережной, в «Нижполиграфе» и парке «Швейцария».