Следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью трех детей в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ после инцидента в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге, когда мать убила двух сыновей и дочь, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции сейчас опрашивают соседей и собственника квартиры, в которой произошло убийство. Также полицейские проводят подворно-поквартирный обход. «Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и 37-летней матери, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены», — отметил полковник Горелых.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Глава областного ведомства Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий силовиков.

Напомним, по информации СМИ, женщина задушила проводом пятимесячную девочку и двоих сыновей 15 и 10 лет. Якобы она это сделала из-за убеждения, что в детей «вселились бесы». Портал Е1.ru опубликовал фото записки, которую якобы оставила женщина. В ней написано, что убийство она совершила, поскольку «серьезно больна» и ей некому передать детей на попечение «в такое тяжелое время».

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