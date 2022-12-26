Лидеры стран СНГ начали неформальный саммит в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит глав стран СНГ. Президент России Владимир Путин, открывая заседание, сказал, что проведение такой встречи «в дружеском кругу» свидетельствует о желании стран развивать сотрудничество.

Глава государства добавил, что страны СНГ более активно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах. По словам Владимира Путина, сотрудничество между странами СНГ идет успешно, по итогам года товарооборот должен составить $100 млрд. «В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ»,— сказал он.

Господин Путин дополнил, что между участниками СНГ бывают разногласия, но стороны готовы их разрешать. «Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами—участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия»,— сказал он. По его словам, неформальные саммиты СНГ «как правило, проходят очень результативно».

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев назвал 2022 год сложным. «Уходящий год для всего мирового сообщества выдался сложным, и в этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества»,— сказал он. По его мнению, на территории СНГ роль русского языка не может подвергаться сомнению.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 26–27 декабря президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. В ней принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.