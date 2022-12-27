Экс-замминистра здравоохранения будут судить за злоупотребление полномочиями

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы направят на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, замминистра с марта по декабрь 2020 года нарушил установленный порядок проведения конкурсных процедур, исключив участие в них иных поставщиков. Он обеспечил нескольким коммерческим компаниям победу в четырех закупках на поставку в медучреждения компьютерных томографов на сумму 191 млн руб. Оборудование оплатили по заведомо завышенной стоимости, ущерб составил более 82 млн руб.

Вторым фигурантом уголовного дела о хищениях при закупках министерства здравоохранения Челябинской области выступает гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» Елена Селищева. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Следствие считает, что она уговорила Александра Кузнецова провести аукционы по завышенной стоимости и заключить контракты с аффилированными предпринимательнице компаниями.