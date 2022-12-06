Фигурантке дела о хищениях при закупках челябинского минздрава продлили арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска до 27 декабря продлил срок содержания предпринимательнице Елене Селищевой, которую обвиняют по делу о хищении при закупках министерства здравоохранения региона. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил ее адвокат Роберт Зиновьев.

Гендиректору ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. С момента задержания в июне она находится под стражей. По версии следствия, в 2020 года она уговорила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова провести аукционы по завышенной стоимости, в результате чего похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств. Контракты на поставку томографов на общую сумму 191 млн руб., как считает следствие, заключили с аффилированными предпринимательнице компаниями.

Производство в отношении Елены Селищевой объединено с уголовным делом бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.