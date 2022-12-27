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Коммерсантъ FM
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Евросоюз запретил юристам консультировать российские компании по вопросам санкций

Российские компании не смогут обращаться к европейским специалистам за консультациями по вопросам санкций, следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению услуг в условиях санкций, материалы которых приводит РБК. Исключением, в частности, станут случаи обращения в суд и консультации зарубежных дочерних предприятий российских компаний, но не в интересах материнской фирмы в России.

Как уточняет РБК, в ЕК поступил вопрос, запрещено ли консультировать российские организации и правительство по вопросам соблюдения санкций. В ответе говорится, что обязанности по соблюдению санкций Евросоюза (ЕС) возложены исключительно на европейские, а не на российские компании. За разрешениями на проведение сделок или трансакций в национальные компетентные органы обращаются европейские компании.

Специалисты из европейских стран могут вести консультации зарубежных «дочек» российских фирм, но с условием, что эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

В рамках восьмого пакета антироссийских санкций, текст которого был опубликован 6 октября, ЕС запретил специалистам проводить юридические консультации по поводу применения и толкования закона, включая консультации по коммерческим сделкам. Также европейским юристам запрещено участвовать от имени клиента в коммерческих сделках и переговорах по ним, а также в подготовке, оформлении и проверке юридических документов.

По данным Bild am Sonntag, 61 физлицо и компания из России и Белоруссии подали исковые заявления в Европейский суд с целью оспорить подпадание под санкции ЕС. В частности, в суд обращались российские бизнесмены Роман Абрамович, Петр Авен и Михаил Фридман. Санкции в отношении предпринимателей были введены после ввода российских войск на Украину.

Милена Костерева

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