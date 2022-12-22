Путин: советская техника на Украине близка к исчерпанию, мы ее повыбивали, повыжгли

Президент Владимир Путин заявил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям — «курочка по зернышку клюет». По его словам, ресурсы западных стран не находятся на грани исчерпания, на Украину поступает в основном советское вооружение.

«Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Практически мы все повыбивали, повыжгли там несколько десятков, можно насчитать, единиц бронетехники, ну, сотни там, еще чего-то, в таком масштабе. Но выбили много — это правда»,— сказал глава государства во время пресс-подхода после заседания Госсовета. По его словам, военно-промышленный комплекс Украины истощается, в то время как российская военная база растет.

Владимир Путин также прокомментировал поставки ЗРК Patriot Украине. Он назвал Patriot «достаточно старой системой», которая работает не так, как российская С-300. Поставки США он назвал затягиванием конфликта. США сообщили о поставках 3PK Patriot Украине в рамках нового пакета военной помощи 21 декабря.

Как сообщал The New York Times со ссылкой на анонимного источника в НАТО, к ноябрю страны альянса поставили вооружения примерно на $40 млрд. Так, Германия в октябре выдала разрешение на поставки Украине военной продукции на €775 млн. Речь идет в том числе о поставках гаубиц, систем ПВО IRIS-T и бронемашинах Dingo. Франция передала Киеву 18 гаубиц CAESAR и 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян