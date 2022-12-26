Замглавы МИД РФ: Россия не будет вести переговоры с Украиной на ее условиях

Россия не отвергает переговоры с Украиной, но не будет вести их на условиях Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, все зависит «исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса».

«Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся»,— сказал господин Галузин ТАСС.

Замминистра назвал неприемлемым мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, предложение «украинского лидера сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству» является абсурдным. Господин Галузин не понимает, как все эти заявления сочетаются с подписанным указом президента Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. В октябре, после присоединения к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина официально отказалась от возможности вести переговоры. Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу, господин Зеленский говорил, что он возможен только для достижения «справедливого мира», в том числе с выводом российских войск к границам 1991 года.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Леонид Уварчев