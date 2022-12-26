Украина с 2023 года поднимет тарифы на прокачку нефти по «Дружбе» на 18,3%

С 1 января 2023 года Киев поднимет тариф на транспортировку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии на €2,1, до €13,6 за тонну. Цена вырастет на 18,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Транснефти».

В ноябре «Укртранснафта» направила российскому оператору «Транснефти» письмо, писало Bloomberg. В нем говорилось, что массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины привели к дефициту электроэнергии и топлива, а также повышению его стоимости. В письме же компания сообщала о намерении поднять тариф на €2,1. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин тогда подтвердил получение письма и заявил, что компания готовит обращение в правительственные структуры.

В последний раз Украина поднимала цену на транспортировку по «Дружбе» в апреле — с €8,6 до €11,5 за тонну.

В ноябре на фоне ударов по инфраструктуре Киев прекращал транзит нефти в Венгрию по «Дружбе».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина