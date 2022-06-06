Системообразующие сети поредели

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Запуск реформы по консолидации мелких территориальных сетевых организаций (ТСО) на базе крупных системообразующих компаний может задержаться. Минэнерго повторно направит законопроект на согласование в профильные ведомства, но у Минэкономики и ФАС уже есть замечания. Участники рынка тоже критикуют инициативу: ТСО опасаются, что их активы будут забирать за бесценок, а промышленность ожидает роста тарифов из-за монополизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рассмотрение Госдумой законопроекта о создании системообразующих ТСО в регионах может сдвинуться на осеннюю сессию. Минэнерго доработало документ и планирует повторно направить его на согласование, а затем внести в правительство, сообщил представитель министерства 3 июня на экспертном совете под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева. Ранее Минэнерго надеялось на принятие закона этой весной (см. “Ъ” от 28 декабря 2021 года). В Минэнерго заявили “Ъ”, что ожидают запуска механизма, предусматривающего определение системообразующих ТСО, в 2023 году.

Создание системообразующих ТСО — один из основных этапов новой волны консолидации частных сетевых компаний. Предполагается, что такой статус получит одна крупная компания в каждом регионе, а все мелкие ТСО будут заключать с ней договоры пользования их имуществом. Системообразующая ТСО получит «преимущественное право выкупа» сетевых объектов. Потребители будут обязаны заключить новый договор на услуги по передаче только с системообразующей ТСО. По сути, крупная компания станет единственным «держателем котла» в регионе, то есть будет получать деньги от потребителей, и только потом будет распределять их между мелким сетями.

Большая часть мелких ТСО постепенно лишатся этого статуса и тарифной выручки из-за несоответствия жестким критериям. Предполагается, что с 2023 года ТСО должна иметь минимум 20 км сетей и оборудование на 15 МВА, а к 2025 году — уже до 300 км и 150 МВА. В результате, по оценкам Минэнерго, в РФ останется 351 ТСО (сейчас — 1,68 тыс.). Представитель сетевой компании Ленинградской области АО ЛОЭСК на совещании выразил опасение, что собственник мелкой ТСО будет вынужден продавать объекты по невыгодной цене или передавать по договору, на стоимость которого невозможно повлиять.

У ФАС и Минэкономики тоже есть замечания к проекту. Представитель ФАС на совещании сообщил, что передача объектов должна происходить на конкурсах или торгах. По мнению службы, Минэнерго должно провести финансово-экономический анализ последствий для отрасли. Представитель Минэкономики сказал, что там в целом поддерживают идею, но считают нужным «гарантировать отсутствие негативных тарифных последствий от консолидации». В частности, потребители не должны повторно через тариф оплачивать приобретение сетевых объектов, построенных за счет инвестпрограмм прежних собственников.

«Наделение одной компании особым статусом в отношении других ведет к искусственной монополизации электросетевого комплекса, ликвидации базы сравнения эффективности деятельности электросетевых организаций и необоснованному росту расходов потребителей электроэнергии»,— сказали “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ считает, что создание только одной системообразующей ТСО представляется не слишком эффективным, когда в регионе нескольких крупных компаний. По его мнению, будут созданы условия для злоупотребления правом и увеличатся риски неплатежей со стороны системообразующей ТСО («держателя котла») другим компаниям. В законопроекте нет санкции за это, а также не предусмотрена процедура лишения особого статуса, поэтому риск неплатежей кратно увеличивается, подчеркивает Сергей Сасим.

По мнению эксперта, пострадают все: и потребители, у которых снизится надежность энергоснабжения, и сетевые организации, и гарантирующие поставщики, у которых увеличатся неплатежи за потери. Поэтому, считает он, документ нужно дополнить порядком лишения статуса системообразующей ТСО.

Полина Смертина