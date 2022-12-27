Ученые не обнаружили следов хищения

На Камчатке началось рассмотрение апелляционной жалобы по резонансному делу, в рамках которого несколько сотрудников Кроноцкого заповедника были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет. Летом их признали виновными в хищении более 450 млн руб., выделенных на очистку заповедной территории от советского техногенного мусора. Защита требует отмены приговора, основываясь на данных проведенной специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова, Института географии РАН и Волгоградского университета экспертизы. Ученые не обнаружили на заповедной территории следов захоронения вредных веществ, о которых заявляло следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые посетили Долину вулканов по следам следователей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Ученые посетили Долину вулканов по следам следователей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В понедельник Камчатский краевой суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на обвинительный приговор в отношении группы сотрудников Кроноцкого заповедника. Речь идет о хищении госсредств, выделенных в 2015 году в рамках федеральной целевой программы на ликвидацию экологического ущерба заповедной территории. Тендер выиграла компания «Экология». Через год руководство заповедника отчиталось, что с территории было вывезено более 1 тыс. тонн мусора и бочек с остатками ГСМ, а также грунт, загрязненный нефтепродуктами. В 2018 году директор «Экологии» Виталий Дрозд был задержан по подозрению в вымогательстве и мошенничестве, причем эта ситуация не имела отношения к заповеднику. Пойдя на сделку со следствием, бизнесмен заявил, что якобы участвовал в хищении бюджетных денег, предназначенных для очистки Кроноцкого заповедника. Следствие пришло к выводу, что «Экология» выиграла тендер незаконно, а стоимость работ по вывозу отходов была завышена в несколько раз. Более того, по мнению следствия, существенная часть мусора была закопана на территории заповедника. Замдиректора заповедника Александр Ильин также пошел на сделку и дал показания против коллег. Виталий Дрозд и Александр Ильин признали вину в хищении и были в 2020 году осуждены в особом порядке по ч. 4 ст. 160 УК РФ, получив условные сроки.

Через некоторое время фигурантами дела стали работники заповедника — замдиректора по науке и туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела кандидат наук Дарья Паничева, замдиректора по финансам Оксана Терехова и замдиректора по общим вопросам Николай Поздняков. Умерший к тому моменту бывший директор заповедника Тихон Шпиленок был объявлен лидером ОПГ. Другим сотрудникам предъявили растрату на сумму 454,6 млн руб., в хищении которых признался подрядчик. В июле текущего года Петропавловск-Камчатский городской суд признал упомянутых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти с половиной лет. Также суд удовлетворил иск прокурора на сумму 454,6 млн руб. и иск Минприроды РФ на сумму 16,8 млн руб. о взыскании с фигурантов уголовного дела причиненного ущерба.

Кроноцкий заповедник России занимает площадь более 1,1 млн га. Здесь находятся восемь действующих вулканов, термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады и другие природные объекты. Заповедник является объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. До середины XX века на части заповедных территорий велись геологоразведочные работы и располагались военные части. Охранный статус участки получили в конце 1960-х годов. К тому времени земля была загрязнена тоннами нефти и нефтепродуктов, брошенным оборудованием и техникой.

Апелляционные жалобы, как было заявлено в понедельник на судебном заседании, заняли почти десять томов. Стороны начали с обсуждения в основном организационно-технических вопросов, пояснил один из адвокатов, представляющих интересы осужденных, Денис Саушкин. Так, были определены полномочия защитников и составлен график проведения судебных заседаний на следующие два месяца. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о привлечении Минприроды РФ для участия в деле. Ранее ведомство было признано потерпевшей стороной, но представитель не был допущен к участию в судебных заседаниях.

По данным “Ъ”, к апелляционной жалобе осужденных ученых приложены результаты исследования территории Кроноцкого заповедника, которое по распоряжению главы Минприроды Александра Козлова и заказу заповедника осенью провели специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова, Института географии РАН и Волгоградского университета. В группу экспертов вошли опытные экологи, картографы, геоморфологи под руководством доктора географических наук Сергея Чалова. Они исследовали места, где, по мнению следствия или по показаниям свидетелей, объекты накопленного экологического ущерба были оставлены или же закопаны в грунт.

«Проведенное комплексное исследование показало отсутствие массовых захоронений каких-либо объектов (остатки фундаментов, металлических радаров и иного оборудования средств ПВО, металлических емкостей для хранения ГСМ, запасных частей от техники и др.) в пределах обследованных участков Кроноцкого заповедника,— говорится в заключении (есть у “Ъ”).— Выявлены единичные объекты: 2 бочки, закопанные на глубину менее 1 м, 1 железная банка и фрагмент бетонной плиты размером около 1 м». Эксперты отмечают, что в этих районах отсутствуют «следы земляных работ» — это подтверждают космические снимки, сделанные после проведения работ, а также данные георадарного обследования.

«На географическом факультете в течение многих лет развивается направление, связанное с изучением природы и экологии Камчатского края,— сообщили в МГУ на просьбу “Ъ” прокомментировать участие представителей вуза в экспертизе.— В частности, Сергей Чалов руководит работами по гидроэкологической и водохозяйственной тематике в Камчатском крае, выполняемыми совместно с минприроды края, ВНИРО и его камчатским филиалом. Всего за это время опубликовано более 20 статей в рецензируемых журналах по Камчатке». По словам самого господина Чалова, специалистов с географического факультета регулярно привлекают к проведению различных экологических экспертиз. «Деятельность в области экологической экспертизы — одно из важнейших направлений деятельности факультета»,— уточнил он.

По ходатайству защиты была также проведена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что стоимость большей части работ соответствует указанной в документах, сообщил адвокат Денис Саушкин. Основываясь на представленных документах, защита требует отмены обвинительного приговора.

Следующее заседание назначено на 16 января 2023 года.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Анна Васильева