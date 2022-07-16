Экологов приговорили начистоту

Сотрудники одного из старейших в РФ Кроноцкого заповедника (Камчатка) приговорены к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет по делу о растрате более 450 млн руб., выделенных на ликвидацию накопившегося еще в советское время на заповедной территории экологического ущерба. Решение суда вызвало бурный общественный отклик. Камчатские экоактивисты объявили о планах выйти на одиночные пикеты и акции в защиту осужденных. А директор краевого природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева подала заявление об увольнении, мотивировав это невозможностью «продолжать работу в системе, которая награждает приговором за работу по защите природы».

В Петропавловске-Камчатском завершился резонансный процесс по делу о растрате средств, выделенных в 2015–2016 годах на работы в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Один из старейших заповедников России занимает площадь более 1,1 млн га, включая примыкающую трехмильную акваторию Тихого океана. Здесь находятся восемь действующих вулканов, термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады и другие природные объекты. Заповедник является объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Однако до середины XX века на части заповедных территорий велись геологоразведочные работы и располагались военные части. Охранный статус участки получили в конце 1960-х годов. К тому времени земля были загрязнена тоннами нефти и нефтепродуктов, брошенным оборудованием и техникой.

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы были выделены средства на проведение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба. Тендер выиграла компания «Экология». Через год руководство заповедника отчиталось, что с территории было вывезено более 1 тыс. тонн мусора и бочек с остатками ГСМ, а также грунт, загрязненный нефтепродуктами. Часть советского металлолома заповедник с разрешения Росимущества официально продал компаниям, занимающимся скупкой лома черного металла.

В 2017 году следствие заподозрило ряд сотрудников заповедника в хищении 455 млн руб., выделенных на очистку территорий. Годом позднее директор компании «Экология» Виталий Дрозд был задержан по подозрению в вымогательстве и мошенничестве, причем эта ситуация не имела отношения к Кроноцкому заповеднику. Пойдя на сделку со следствием, бизнесмен заявил, что якобы участвовал в хищении бюджетных денег, предназначенных для работ в заповеднике. Следствие пришло к выводу, что «Экология» выиграла тендер незаконно, а стоимость работ по вывозу отходов была завышена в несколько раз. Более того, по мнению следствия, существенная часть мусора была закопана на территории заповедника. Замдиректора заповедника Александр Ильин также пошел на сделку и дал показания против коллег. Господа Дрозд и Ильин признали вину в хищении и были осуждены в особом порядке по ч. 4 ст. 160 УК РФ, получив условные сроки.

Остальные фигуранты уголовного дела вину отрицали. Тем не менее в пятницу городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил замдиректора заповедника по науке и туризму Романа Корчигина к пяти годам колонии общего режима, начальника научного отдела Дарью Паничеву — к четырем годам и шести месяцам, замдиректора по финансам и экономике Оксану Терехову — к пяти с половиной годам, бывшего замдиректора по общим вопросам Николая Позднякова — к трем годам. Восемь лет заключения получил предприниматель и один из руководителей компании «Экология» Руслан Ошуров — его суд назвал одним из основных организаторов преступных замыслов. Помимо этого, по искам прокуратуры на 454,6 млн руб. и Минприроды РФ на сумму 16,8 млн руб. осужденные должны вернуть средства в полном объеме.

«Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях,— прокомментировал журналистам решение представляющий интересы одного из обвиняемых адвокат Александр Андреев.— В ходе рассмотрения уголовного дела судом в полном объеме исследованы имеющиеся в деле доказательства, и среди них нет ровным счетом никаких достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих вину». Нет свидетельств того, уточнил он, что очистку участка особо охраняемой природной территории по вине сотрудников заповедника якобы не провели, а промышленные отходы остались на побережье океана. По мнению адвоката, следствие не смогло определить размер нанесенного предполагаемым преступлением ущерба и вообще установить, был ли этот ущерб. Защита объявила о намерении обжаловать приговор.

В знак несогласия с вынесенным решением заявление об увольнение подала директор краевого природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева. Как рассказали в дирекции парка, такое решение она приняла из-за невозможности «продолжать работу в системе, которая награждает приговором за работу по защите природы». Двумя неделями ранее заявил о своей отставке директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок. «Я понимаю, что эти люди (сотрудники заповедника.— “Ъ”) будут арестованы в зале суда в ближайшие дни,— сообщил он.— При этом в отношении их нет никаких доказательств. Не проведено ни одной очной ставки, ни одной экспертной оценки документов, ни одной стоимостной экспертизы проведенных работ, оценки расходов подрядчика, оценки состояния природных комплексов в местах проведения работ, не установлены места якобы имевшихся закопок — все строится на показаниях, полученных в рамках сделки со следствием».

Ранее на ход процесса обратил внимание и губернатор Камчатки Владимир Солодов. Он отметил, что не может не выразить поддержку людям, которых знает много лет как искренних, убежденных защитников природы. «Что, безусловно, не означает, что они не могли совершить ошибку, — уточнил глава региона, — в то же время верится с трудом в осознанный умысел в рамках организованной преступной группы».

Активисты экологической общественности Камчатки объявили о планах выйти на одиночные пикеты и акции в защиту осужденных. По данным источников “Ъ”, после оглашения приговора в пятницу общественники попытались подать уведомление о проведении публичной акции в мэрию Петропавловска-Камчатского, но не успели это сделать, так как рабочее время закончилось.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский