В Росавиации прокомментировали информацию об обысках

Пресс-служба Росавиации сообщила о задержании своего «недавно принятого на работу сотрудника управления цифровой трансформации и обеспечения». По данным федерального агентства, обыски не проводили у руководителя Росавиации Александра Нерадько. ТАСС со ссылкой на суд ранее сообщал, что СКР просит заключить под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина.

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением отката от поставщика компьютерного оборудования. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности»,— заявили в агентстве.

В Росавиации также сообщили, что задержание не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Ранее «Известия» писали, что дело возбудили в связи с хищением бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов.

Полина Собакина