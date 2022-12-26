Замначальника управления Росавиации просят заключить под стражу по делу о взяточничестве

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск в главном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РБК со ссылкой на источник в федеральном агентстве. ТАСС со ссылкой на суд сообщил, что следствие просит заключить под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке.

В Росавиации позднее подтвердили, что в рамках следственных мероприятий «недавно принятый на работу сотрудник» ведомства задержан. При этом в пресс-службе подчеркнули, что обысков у главы Росавиации Александра Нерадько не было.

По информации источника «Известий», десять сотрудников ФСБ и МВД прибыли в офис Росавиации сегодня, 26 декабря, для проведения обысков рабочих мест трех чиновников — начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Обыски прошли в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов, сообщил источник «Известий».

Эрдни Кагалтынов