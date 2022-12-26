«Сбер» провел первую сделку с ЦФА на золото на своей платформе

Первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото прошел на блокчейн-платформе «Сбера». Инвестором стал холдинг в сфере трейдинга и переработки металлов «Сольфер». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы рассчитываем на активный рост числа корпоративных клиентов на нашей платформе и планируем расширять продуктовую линейку цифровых финансовых активов»,— сказал первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин. Он отметил, что новый инструмент может стать альтернативой инвестиций в рамках дедолларизации экономики.

ЦФА на золото — ЦФА на денежные требования, обязательства по ним регулируется динамикой цен на золото. Пресс-служба не уточнила размер сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золото отольют в цифре».

Олеся Павленко