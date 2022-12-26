Tez Tour: iFly полностью отменила рейсы в Египет из России

Авиакомпания iFly сообщила, что из-за отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Иордании и других стран она отменяет программы международных рейсов из России в Египет. Об этом iFly уведомила туроператора Tez Tour, передает ТАСС.

«В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации»,— сказали в Tez Tour.

В пресс-службе туроператора также сообщили, что авиакомпания вывезла из Египта около 7,5 тыс. туристов, сейчас там остаются «единичные» отдыхающие. Их будут вывозить с 28 по 31 декабря

Ранее в декабре Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для самолетов iFly. Авиакомпания пыталась согласовать с Росавиацией другой маршрут — через Сирию. Однако агентство не дало разрешения в связи с трудной военно-политической обстановкой в Сирии. Позже Tez Tour договорился вывезти туристов из Египта с авиакомпаниями Red Wings, Egypt Air и Corendon. Сейчас в Россию вернулись все туристы из Хургады, из Шарм-эль-Шейха — 2,5 тыс. человек. На 22 декабря в городе были еще 500 россиян.

О ситуации читайте в материале «Ъ» «Тур без права вылета».

Полина Собакина