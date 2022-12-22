Tez Tour отчитался о возвращении 6 тыс. туристов из Египта в Россию

С египетских курортов, по данным на 22 декабря, туроператор Tez Tour вывез примерно 6 тыс. туристов, часть из которых не могли вылететь в Россию с 15 декабря. Возвращения ожидают еще 900 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора, с учетом рейсов, которые направятся в Россию сегодня, из Хургады вывезено 3,4 тыс. туристов (осталось вывезти 400), из Шарм-эш-Шейха — 2,5 тыс. человек (остаются еще 500).

С 2022 года услуги по перевозке туристов в Египет оператору Tez Tour оказывает авиакомпания iFly, застрахованная в России. Однако 15 декабря Иордания заблокировала пролет через свое воздушное пространство, поскольку iFly не смогла предоставить выпущенный в Лондоне страховой сертификат класса А++. Российский принимать отказались из-за наложенных на авиакомпании РФ санкций.

18 декабря Tez Tour сообщил о договоренностях по вывозу туристов из Египта с авиакомпаниями Red Wings, Egypt Air и Corendon. Параллельно iFly пыталась добиться от Росавиации согласования альтернативного маршрута через Сирию, но получила отказ, поскольку воздушное пространство над этой страной закрыто из-за сложной военно-политической обстановки.

Авиакомпания iFly стала вторым перевозчиком, который столкнулся с проблемами по использованию воздушного пространства Иордании. Ранее власти королевства по той же причине закрыли небо для компании Nordwind, которая перевозила в Египет клиентов Pegas Touristik.

Подробнее о возвращении российских туристов — в материале «Ъ» «Туристы собираются домой»

Лусине Баласян