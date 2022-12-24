В Россию вернулись все туристы, застрявшие в Хургаде из-за проблем iFly

Все застрявшие в Хургаде россияне прилетели в РФ, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Туристы оставались на египетском курорте из-за проблем у авиакомпании iFly.

Из Хургады в Москву вечером 23 декабря прилетел рейс авиакомпании Red Wings, на котором летела последняя группа застрявших туристов — клиентов туроператора Tez Tour. «Мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены»,— сказал господин Воропаев ТАСС.

Проблемы возникли из-за отмены рейсов авиакомпании iFly. Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для ее самолетов, а Росавиация не согласовала альтернативный маршрут. По данным Tez Tour, сложности возникли с вывозом около 3,8 тыс. из Хургады.

Подробнее о возвращении российских туристов — в материале «Ъ FM» «Туристы собираются домой».

Леонид Уварчев