Бизнес сверяет кадры

Почти четверть компаний, работающих в России, передумали нанимать новых сотрудников в 2023 году. Исследование рынка труда провели рекрутинговая служба Atsearch Group и онлайн-сервис «СберЗдоровье». Они опросили руководителей 350 компаний. Выяснилось, что в следующем году пополнить штат планирует примерно половина представителей бизнеса. Хотя еще весной нанять новых сотрудников собирались 80% респондентов. Кто не отказался от идеи заняться рекрутингом в 2023-м? И смогут ли соискатели рассчитывать на повышенный оклад? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аппетиты компаний в плане набора новых кадров на самом деле существенно сократились, и причины вполне очевидны. Это, главным образом, экономическая неопределенность, ставшая результатом обострения геополитической напряженности и санкционных ограничений. Сейчас есть три основные сферы, где кадров пока не хватает и где, соответственно, их набор продолжится — это IT-отрасль, продажи и производственный сектор. Об этом, в частности, рассказала “Ъ FM” основатель Atsearch Group Елена Морозова: «В IT нужны java-разработчики, системные аналитики, проджект-менеджеры, DevOps-ы и продакт-оунеры. В рамках этих должностей обычно решается задача по созданию новых продуктов — то, что сейчас нужно делать в рамках импортозамещения ушедших технологий.

Все эти люди и делают продажи. По-прежнему большой кадровый голод в рознице, в массовых позициях. Но там традиционно высокая текучка. И нехватка кадров продолжается еще со времен пандемии. Наем продолжится на управленческие позиции — это middle-менеджмент. В условиях неопределенности это одна из прослоек менеджеров, которая подвержена наибольшему выгоранию».

При этом на рост зарплат, опережающий инфляцию, в 2023 году даже тем сотрудникам, в которых работодатели на самом деле остро нуждаются, рассчитывать приходится далеко не во всех случаях. Все зависит от возможностей конкретной компании. В целом же, как отметила Елена Морозова, зарплаты, скорее всего, будут стагнировать: «Никто не готов платить больше. Опять-таки из-за сложной экономической ситуации нет бюджетов на то, чтобы переплачивать, поэтому я бы сказала, что гонорары пока не растут больше, чем в рамках инфляции».

При этом авторы исследования отмечают интересный факт: согласно собранным ими данным, работодатели сейчас основные усилия концентрируют на том, чтобы удержать сотрудников. И при этом делают акцент на нематериальной мотивации (предложение полисов ДМС, дополнительных дней отпуска, скидок на продукцию компании, бесплатной еды и напитков). Эффективна ли такая стратегия? Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова отмечает, что работает это только в связке с финансовыми стимулами: «У нас есть исследование, в котором мы спрашиваем, по какой причине человек в последний раз уволился с работы, и что бы могло удержать его от этого шага.

Нематериальных средств мотивации в первых рядах этого списка нет: более высокая зарплата, адекватное руководство, гарантия соблюдения трудовых прав, повышение в должности и так далее. То есть сейчас работодатели не спешат резать систему льгот, компенсаций, опасаясь оттока персонала.

Если говорить о нематериальной мотивации, то здесь тоже мы не видим падения. Условно говоря, те же самые корпоративы, несмотря ни на что, проведут 47% работодателей. Это значительно больше, чем в пандемию. Индексация зарплат будет в каждой четвертой компании. Премии — в каждой третьей».

При этом в исследовании Atsearch Group и сервиса «СберЗдоровье» отмечается, что уже со второго квартала 2022 года более половины российских компаний стали планировать или внедрять в практику оказание сотрудникам психологической помощи. В частности, у 43% игроков рынка такая услуга была добавлена в пакеты ДМС или же оплачена отдельно.

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