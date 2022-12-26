Путин признал наличие разногласий между странами—участницами СНГ

Президент России Владимир Путин на открытии неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что ключевым направлением сотрудничества стран Содружества является поддержание безопасности и стабильности в регионе. Он признал рост вызовов и угроз в этой области, а также возникновение разногласий в СНГ.

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами—участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать»,— сказал президент (цитата по ТАСС). Он отметил, что угрозы безопасности и стабильности в Евразийском регионе растут с каждым годом, «прежде всего извне».

Господин Путин подчеркнул, что даже при возникновении проблемных вопросов страны—участницы СНГ «стремятся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие».

Президент заявил, что в таком ключе страны Содружества взаимодействуют в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Он добавил, что в уходящем году между национальными органами безопасности и спецслужбами стран СНГ поддерживаются оперативные контакты.

В текущем году между странами—участницами СНГ произошел ряд вооруженных столкновений. В частности, в ночь на 13 сентября боестолкновения возобновились на границе Армении и Азербайджана, 14 сентября — на границе Киргизии и Таджикистана. В начале декабря азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Армению и Нагорный Карабах, что вызвало критику армянских властей в адрес российских миротворцев, дислоцированных в регионе.

Эрдни Кагалтынов