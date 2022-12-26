Казахстан передал Украине электрогенераторы для больниц

Минздрав Украины сообщил, что на фоне перебоев с электроэнергией Казахстан передал Украине 41 генератор для снабжения больниц страны. В ведомстве рассказали, что отправят генераторы в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

«Каждый генератор — это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций»,— говорится в сообщения украинского Минздрава в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

С 10 октября Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины. По данным «Укрэнерго», на конец ноября в результате ударов повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. 24 декабря еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич сообщил, что страны Евросоюза направили Украине уже более тысячи электрогенераторов. Как сообщал Генштаб ВСУ сегодня, 26 декабря, Великобритания направила Киеву более 900 генераторов.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян