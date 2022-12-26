Колокольцев рассказал о росте преступности среди мигрантов

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что 80% всех уголовно наказуемых деяний мигрантов связаны с наркотиками. По его словам, в мигрантской среде растет вовлеченность в преступную деятельность. Министр подчеркнул, что все использующие труд мигрантов российские ведомства должны ужесточить контроль за их деятельностью.

«Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений»,— сказал он на заседании Государственного антинаркотического комитате (ГАК), его слова приводятся на сайте ведомства.

Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году из незаконного оборота вывели около девяти тонн марихуаны. Глава МВД подчеркнул, что инициативы по либерализации этого вещества подрывают основу международной системы контроля за наркотиками.

В ходе заседания в ведомстве обсудили необходимость программ по адаптации для осужденных с наркоманией. Ежегодно из-за наркопреступлений оказываются осуждены 50 тыс. человек. При этом каждый десятый после освобождения повторно совершает аналогичные преступления. В ведомстве считают, что необходимо усилить профилактические мероприятия, проводимые с гражданами, употребляющими наркотики.

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