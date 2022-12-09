В 2021 году наркоманию диагностировали у 220 тыс. россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2021 году наркотики потребляли 390 тыс. россиян, при этом у 227 тыс. из них диагностировали наркоманию. Большая часть людей с таким диагнозом — в возрасте от 18 до 39 лет. Татьяна Голикова назвала такие результаты «тревожными». По ее словам, в статистику не входят случаи обращения в частные организации.

«Общее количество потребителей наркотиков в 2021 году составило почти 390 тыс. человек, в том числе наркомания диагностирована у 227 тыс. человек, причем более 60% из них в возрасте от 18 до 39 лет»,— сообщила госпожа Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по ТАСС). Она попросила Минздрав и Росздравнадзор обратить на эту проблему дополнительное внимание.

В последнее время число употребляющих опиоидные наркотики снижается, тогда как число потребителей синтетических наркотиков, психостимуляторов и каннабиоидов растет, отметила госпожа Голикова. В связи с этим она обратила внимание на важность актуализации перечня токсичных веществ.

При этом с 2012 года число пациентов с поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, снизилось на 39% и составило 1,8 млн (против 2,9 млн в 2012 году).

Анастасия Ларина