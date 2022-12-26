Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Южнокорейское Минобороны раскрыло детали инцидента с беспилотниками КНДР

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять северокорейских беспилотников. Один из них подлетел к Сеулу. Остальные пролетели в районе острова Канхвадо. Об этом сообщает агентство News-1 со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее сообщалось, что один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение.

По информации «Рёнхап», один беспилотник пролетел над городом Пхаджу провинции Кёнгидо в пригороде Сеула. Это первый случай пересечения межкорейской границы северокорейским беспилотником с 2017 года. Сеул назвал случившееся провокацией.

По информации News-1, военные не могут уничтожить БПЛА, поскольку те меняют траекторию и высоту полета. К тому же беспилотники подлетают к районам, где проживает гражданское население.

Северная Корея с осени регулярно проводит запуски ракет. По информации Yonhap, в стратегии нацбезопасности Южной Кореи КНДР будет названа «врагом». В Северной Корее неоднократно отказывались от переговоров с Южной Кореей и США для решения конфликта.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...