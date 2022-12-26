Южнокорейское Минобороны раскрыло детали инцидента с беспилотниками КНДР

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять северокорейских беспилотников. Один из них подлетел к Сеулу. Остальные пролетели в районе острова Канхвадо. Об этом сообщает агентство News-1 со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее сообщалось, что один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение.

По информации «Рёнхап», один беспилотник пролетел над городом Пхаджу провинции Кёнгидо в пригороде Сеула. Это первый случай пересечения межкорейской границы северокорейским беспилотником с 2017 года. Сеул назвал случившееся провокацией.

По информации News-1, военные не могут уничтожить БПЛА, поскольку те меняют траекторию и высоту полета. К тому же беспилотники подлетают к районам, где проживает гражданское население.

Северная Корея с осени регулярно проводит запуски ракет. По информации Yonhap, в стратегии нацбезопасности Южной Кореи КНДР будет названа «врагом». В Северной Корее неоднократно отказывались от переговоров с Южной Кореей и США для решения конфликта.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Лусине Баласян