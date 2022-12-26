УГМК достроит перехватывающую парковку у станции метро «Уралмаш» в 2023 году

Перехватывающая парковка возле концертного зала имени Лаврова и станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге, где год назад планировалось строительство жилья, заработает в середине 2023 года, пишет 66.ru. Об этом договорились администрация города, предыдущий собственник земли и компания «УГМК-Застройщик».

В 2012 году компания «МВ-Урал» приступила к возведению на этом участке подземной стоянки, зарегистрировала на себя право собственности, выкупила землю, а потом поменяла вид разрешенного использования, чтобы построить дом. В администрации Екатеринбурга отказали в выдаче разрешительных документов, после чего инвестор обратился в суд и выиграл дело. Строительство жилья возле концертного зала вызвало протесты местных жителей.

Затем «МВ-Урал» обменял участок у дома культуры на землю в микрорайоне «Изумрудный бор» (проект «УГМК-Застройщика» на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы) и получил от города разрешение на строительство там высоток. «УГМК-Застройщик», получивший площадку у станции метро, решил достроить паркинг и передать его муниципалитету. Стоянка с подземной и наземной частями будет вмещать до 300–400 машин.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список из 10 объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионных соглашений. В частности, в список попали реконструкция летнего парка «Уралмаш» и строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе.

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